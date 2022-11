Toney, Toney, Toney, Toney, Toney. Sempre Toney, solo Toney. Questa cantilena non è forse il modo più adatto per iniziare il racconto del match dell'Etihad, ma Ivan Toney merita queste e altre lodi. Il ventiseienne di Northampton è l’uomo decisivo nell’anticipo della 16a giornata di Premier League. Una partita che sulla carta doveva sorridere al Manchester City di Guardiola, pronto all’ennesimo controsorpasso sull’Arsenal, e invece è la festa del Brentford di Thomas Frank, che vince una partita rocciosa giocata con grandissima attenzione. Le Bees vanno in vantaggio con il loro uomo del destino al 16°, si coprono alla meraviglia e vengono riprese solo a fine primo tempo dalla freccia scagliata da Phil Foden. Poco male però, perché nella ripresa, nonostante l’assalto degli Skyblues, la difesa regge, e nel finale la grandissima occasione, orchestrata dal neoentrato Dasilva e conclusa dal man of the match, che sbuca da sotto le foglie e mette dentro il tap-in, vale tre punti pesantissimi. Per Frank questo è il risultato dei desideri, una specie di regalo di natale anticipato, ma anche un pezzo di storia: il Brentford non vinceva in casa del City dal 1989. Per la banda di Guardiola invece è uno stop inaspettato: questa sera l’Arsenal può scappare a +5.

Ivan Toney in gol contro il City Credit Foto Eurosport

Il tabellino

MANCHESTER CITY-BRENTFORD 1-2 (primo tempo 1-1)

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Stones, Akanji, Laporte, Cancelo (87' Alvarez); Gundogan, Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Foden, Haaland. All. Guardiola

BRENTFORD (3-5-2): Raya; Pinnock, Mee, Zanka; Henry, Jensen, Onyeka (87' Dasilva), Janelt (62' Norgaard), Roerslev; Toney, Mbeumo (74' Wissa). All. Frank

ARBITRO: Peter Bankes

GOL: 16' e 90+8' Toney (B), 45+1' Foden (M)

AMMONITI: Haaland (M), Mbeumo (B), Cancelo (M), Jensen (B)

Il momento social

La cronaca in 7 momenti chiave

04'- OCCASIONE BRENTFORD! Inserimento perfetto di Onyeka, il centrocampista arriva tutto solo in area di rigore, ma Ederson gli chiude lo specchio con il corpo

08'- SECONDA FOLATA DEL BRENTFORD! Discesa di Henry, cross a centro area e smanacciata di Ederson. La palla però rimane sui piedi di Mbeumo che serve Toney, destro piazzato dell’attaccante e ancora la risposta del portiere del City

16'- GOOOOOOOL! TONEY! 1-0 BRENTFORD! Punizione che spiove a centro area, grandiosa la sponda di Mee e colpo di testa vincente di Toney. Palla sotto la traversa

45+1'- GOOOOOOOL! FODEN! PAREGGIO DEL CITY! Calcio d’angolo di Kevin De Bruyne, la palla scorre fin sul secondo palo, Foden si coordina e la spedisce dove Raya non può arrivare

71'- CHE PAURA PER IL CITY! Ancora Henry una furia a sinistra, cross basso per il tap-in di Toney, tackle provvidenziale e fortunato di Laporte che rinvia il pallone e salva la baracca

90+8'- GOOOOOOOOOL! INCREDIBILE TONEY! 2-1 BRENTFORD! Splendido contropiede delle Bees a due minuti dal termine, Dasilva mette il cross basso e Toney piazza il tap-in che fa impazzire tutta la parte biancorossa dell’Etihad

90+10'- DE BRUYNE SALVA TUTTO! Il belga respinge sulla linea di porta un tentativo a botta sicura di Toney.

Il migliore

Ivan TONEY: momento di grande forma per il 26enne di Northampton. Un gol nel primo tempo, uno nella ripresa, una quasi tripletta e tante giocate preziose sparse per tutti i 100 minuti di gioco. Forse Southgate avrebbe dovuto chiamarlo…

Il peggiore

Erling HAALAND: la prestazione non è completamente negativa, però nemmeno positiva. Un po’ avulso dal gioco e fermato ottimamente dal trio difensivo del Brentford. Per una volta finisce dietro la lavagna

Guardiola, Ibra e l'ego: "Zlatan ha ragione, sono geloso di Haaland"

