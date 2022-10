Riparte la corsa del Manchester City alla vetta della Premier League. Dopo il ko di domenica in casa del Liverpool, gli uomini di Guardiola superano per 3-1 il Brighton di De Zerbi. Una bella partita all’Etihad, giocata a visto aperto e in cui la squadra del tecnico italiano è rimasta davvero a lungo in partita. A deciderla però per il City i fenomeni Haaland e De Bruyne: il norvegese con una doppietta che vale lo score di 17 gol in 11 partite; il belga con il gran centro da fuori che mette fine al momento di pressione del Brighton. Già perché dopo il gol di Trossard al 53° che aveva riaperto la sfida, i Seagulls erano riusciti in una cosa non da tutti: piazzarsi con l’85% di possesso palla nei 5 minuti successivi al gol che aveva riaperto la gara. Sintomo di una qualità complessiva di gioco davvero eccellente per De Zerbi, a cui però ora dovrà per forza sommare dei punti: 5 partite da tecnico del Brighton, 2 pareggi e 3 sconfitte. I complimenti, insomma, non fanno classifica. Riparte la corsa invece del City: gli Skyblues, in attesa dell’Arsenal, tornano a -1 dalla vetta.

Manchester City (4-3-3): Ederson; João Cancelo, Dias, Akanji, Laporte; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez (620 Foden), Haaland (80’ Alvarez), Grealish (77’ Palmer).

Brighton (3-4-2-1): Sánchez; Veltman (66’ Estupinan), Dunk, Webster; March, Mac Allister (87' Gilmour), Caicedo, Trossard; Gross (87' Sarmiento), Lallana (46’ Lamptey); Welbeck (77’ Undav).

Gol: 22’ e rig. 43’ Haaland, 75’ De Bruyne; 53’ Trossard.

Notte – Ammoniti: Caicedo, Gross; Mahrez.

12’ ERRORE DI EDERSON! Sbaglia il rinvio e la regala a Welbeck, che da 35 metri prova a quel punto il pallonetto ma scivola goffamente al momento clou e non trova lo specchio. La prima chance è del Brighton su chiaro errore del portiere del City.

22’ GOL! HAALAND! CITY AVANTI! Lancio straordinario di Ederson, Haaland attacca lo spazio dietro la linea altissima della difesa del Brighton, col petto salta l'uscita disperata di Sanchez (forte un po' troppo frettolona) e poi mette dentro a porta ormai vuota.

32’ AZIONE SPETTACOLARE DEL CITY, corale, da destra a sinistra tutta di prima: alla fine arriva al tiro De Bruyne, salva Dunk sulla linea di porta. City vicino al raddoppio.

38’-43’ RIGORE CITY, GOL DI HAALAND. Ancora una protesta del City in area, questa volta Bernardo Silva. Per la terza volta però non viene concesso rigore ma in questo caso forse sembra sbagliata la scelta, il tocco c'era. L’arbitro è richiamato al VAR un minuto abbondante dopo e concede il penalty. Dal dischetto Haaland non sbaglia e piazza la doppietta.

52’ MIRACOLO SANCHEZ, MAHREZ VICINO AL GOL. Contropiede City, De Bruyne con un assist perfetto per l'algerino che va col sinistro a colpo sicuro: Sanchez si supera con una super parata di piede.

53’ GOL! TROSSARD! ACCORCIA IL BRIGHTON! Sul ribaltamento dell’azione Trossard riesce a controllare e concludere quasi indisturbato dal limite: Ederson è sorpreso sul suo palo, poteva fare meglio.

73’ OCCASIONE CLAMOROSA TROSSARD! Se la costruisce da solo con una fuga a sinistra, ma poi in area è egoista a non servire Welbeck al centro: il tiro finisce su Ederson che salva così tutto.

75’ GOL! DE BRUYNE! Ma dove la mette il belga, che su un ribaltamento controlla dal limite e trova una conclusione precisissima da fuori. 3-1 City. Match probabilmente ora davvero chiuso.

Haaland. Perché sblocca la gara, perché è sempre pericoloso e perché siamo a 17 gol in 11 presenze in Premier League. Una roba fuori di testa.

Mahrez. Perché il suo errore sul 2-0 rischia di costare caro al City: Trossard infatti va di là e riapre la partita. Era sul sinistro l’algerino che poteva – e doveva – fare meglio.

