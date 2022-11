In attesa del big-match Tra Chelsea e Arsenal, il Manchester City di Pep Guardiola torna in vetta alla Premier. Lo fa soffrendo, nonostante, inizialmente, la partiva sembrava segnata. Dopo il vantaggio di Julian Alvarez, Cancelo si fa cacciare per un fallo da rigore e su chiara occasione da gol. Pereira fa 1-1 ma, sempre dal dischetto, Haaland - al rientro dall'infortunio - fa 2-1 al minuto 95.

Il tabellino

MANCHESTER CITY-FULHAM 2-1

Manchester City (4-3-3): Ederson, Stones, Cancelo, Ake, Akanji, Gundogan (97' Ruben Dias), Rodrigo, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish (64' Foden), Julian Alvarez (64' Haaland). All: Guardiola.

Fulham: (4-2-3-1): Leno, Tete, Diop, Ream, Robinson, Reed, Palhinha, Wilson (76' James), Andreas Pereira (88' Harris), Willian (80' Mbabu), Vincius (77' Cairney). All: Marco Silva.

Arbitro: Darren England di Doncaster.

Gol: 16' Julian Alvarez (M), 28' rig. Andreas Pereira (F), 95' rig. Haaland (M).

Assist: Gundogan (M, 1-0).

Note - Recupero: 3+8. Ammoniti: Andreas Pereira, reed, Bernardo Silva, Tete, Robinson, Haaland.

Il momento social

Al 94'33", il gol su rigore di Erling Braut Haaland, è il gol-vittoria più tardivo per il City dal 2017.

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

3' - SINISTRO A GIRO DI BERNARDO SILVA! Grande intervento di Leno, che si allunga e smanaccia!

9' - CANNONATA DI DE BRUYNE DALLA DISTANZA! Leno ci arriva su destro del belga e manda in calco d'angolo!

13' - GUNDOGAN! Destro sporco dal limite dell'area: conclusione angolata con riposta di Leno.

16' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON JULIAN ALVAREZ! Scambio veloce a metà campo, filtrante di Gundogan e destro dell'argentino ex River élate, che piega le dita a Leno: 1-0!

Julian Alvarez. Credit Foto Getty Images

24' - GOL ANNULLATO AL MANCHESTER CITY! Colpo di testa di Rodri respinto da Leno e tap in vincente di Stones. Ma proprio Rodri era in fuorigioco.

28' - GOL DEL FULHAM SU RIGORE CON ANDREAS PEREIRA! Penalty assegnato per un fallo su chiara occasione da gol di Cancelo (giustamente espulso) su Wilson. Dal dischetto, l'ex Lazio e Manchester United spiazza Ederson.

Andreas Pereira. Credit Foto Getty Images

65' - OCCHIO A DE BRUYNE, che prova a sorprendere tutti con una punizione dalla lunga distanza: palla angolata sul primo palo, Leno ci arriva. Nel frattempo, entrano Foden e Haaland.

74' - GOL ANNULLATO AL MANCHESTER CITY CON HAALAND! Colpo di testa in inserimento su cross dalla sinistra di De Bruyne sugli sviluppi di una palla persa da Andreas Pereira, ma il ginocchio del norvegese era oltre il proprio marcatore Diop. Immagine chiaramente rilevata dopo il VAR-check.

90'+5 - GOL DEL MANCHESTER CITY CON HAALAND SU RIGORE! Robinson rinvia in maniera pessima di testa e, sempre in area, va a travolgere De Bruyne. Dal dischetto, Leno intuisce il rasoterra di Haaland, ma per poco non ci arriva ed è 2-1!

Erling Haaland. Credit Foto Getty Images

Il migliore

De Bruyne. Uomo tuttofare per il City, dagli assist alle cannonate dalla distanza. E' lui che, con la squadra esausta per l'inferiortà numerica dal 28', va a procurarsi il rigore che dà la vittoria agli Sky Blues.

Il peggiore

Robinson. Rovina una discreta gara con quel doppio, inguardabile intervento che porta Haaland a trasformare il penalty del 2-1 al 95'.

Le altre partite di Premier delle 16: altra gioia per De Zerbi

Pioggia di gol in Nottingham Forest-Brentford 2-2 e Wolves-Brighton 2-3. Se, da una parte, le Bees londinesi sembravano a un passo da sbancare il City Ground contro il fanalino di coda, Zanka Jorgensen, al 95', è protagonista della sfortunata autorete che permette ai Garibaldi Reds di incamerare un punto prezioso in ottica salvezza. A rubare l'occhio, però, è la seconda vittoria consecutiva dei Seagulls di Roberto De Zerbi, che dopo il vantaggio di Lallana, la rimonta del Wolverhampton con Guedes e Neves (su rigore) e il momentaneo 2-2 del giapponese Kaoru Mitoma, alza le braccia al cielo grazie all'acuto all'83' di Pascal Gross, abile a girare la palla sotto il sette dopo un'incursione di Mitoma sulla sinistra e alla prolunga di Undav. Brighton and Hove Albion a risdosso della zona europea.

