Il Manchester United di Ten Hag si ritrova dopo il crollo di Brentford e batte i rivali storici del Liverpool che restano senza vittorie dopo 3 partite di Premier League. Lo United entra in campo con un buon piglio e aggredisce alto il Liverpool che rischia lo svantaggio al decimo quando Elanga colpisce un palo pieno davanti a Alisson. Questione di minuti per il gol dei Red Devils che passano con una giocata di Sancho in mezzo all’area. I Reds reagiscono solo nel finale di tempo e hanno la migliore occasione in mischia quando Bruno Fernandes rischia un autogol salvato da Martinez.

Jadon Sancho, United-Liverpool Credit Foto Getty Images

Martial entra nell'intervallo e innesca Rashford per il 2-0. La squadra di Klopp riapre la gara nel finale con un tap in di testa di Salah ma non basta. Restano 2 i punti dopo 3 match di campionato.

Il Tabellino

MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL 2-1

Manchester United (4-3-3): De Gea; Dalot (86'Wan Bissaka), Varane, Martínez, Malacia; Bruno Fernandes, McTominay, Eriksen (86'Van de Beek; Sancho (71’Fred), Rashford (86'Ronaldo), Elanga (46’Martial)

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson (85'Tsimikas); Henderson (59’Fabinho), Elliott, Milner (73’Carvalho); Salah, Diaz, Firmino.

GOL: 16’ Sancho, 53’ Rashford, 82' Salah

ASSIST: Elanga, Martial

Marcus Rashford, United-Liverpool Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

10’- PALO CLAMOROSO DI ELANGA! BRUNO FERNANDES anticipa in scivolata la chiusura di GOMEZ e libera la porta davanti a ELANGA che piazza con il destro il pallone a botta sicura trovando il palo pieno.

16’- SANCHO!! GOLL DELLO UNITED! ELANGA pesca SANCHO in mezzo all'area, finta di tiro con il destro che manda fuori tempo MILNER e ALISSON e facile appoggio mancino nella porta vuota.

41’- CHE RISCHIO PER LO UNITED! Colpo di testa in mischia di MILNER, BRUNO FERNANDES è appostato sul palo e tocca il pallone verso la propria porta trovando con grande fortuna il corpo di MARTINEZ che lo salva da un autogol.

53’- RASHFORD!! 2-0 UNITED!! Giocata di MARTIAL a centrocampo e imbucata in profondità per RASHFORD che non sbaglia davanti a ALISSON. Posizione di partenza davvero al limite per l'attaccante.

56’- ANCORA RASHFORD! VARANE lavora un pallone in area e scarica all'indietro per RASHFORD che indirizza bene all'angolo basso. Risponde alla grande in tuffo ALISSON.

76’- RASHFORD VICINO AL TRIS! Tiro di potenza che scende a pochi centimetri dalla traversa, brivido per i Reds.

81'- DE GEA evita in tuffo l'autogol di MARTINEZ che aveva anticipato FIRMINO in rovesciata. Corner.

82'- SALAH! LA RIAPRE IL LIVERPOOL! Girata in mischia di CARVALHO, risponde con un riflesso prodigioso DE GEA. Sulla respinta SALAH si avventa di testa e mette in rete.

Il Migliore

Anthony MARTIAL: entra nell'intervallo e svolge un ruolo di raccordo tra mediana e la prima punta Rashford. Giocata magistrale per l'azione del secondo gol e lavoro prezioso nei minuti di sofferenza nel finale di gara.

Ten Hag: "Ronaldo dalla panchina? Non aveva 90 minuti nelle gambe"

