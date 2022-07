Calcio

Premier League, Manchester United, Ronaldo è rientrato in Inghilterra: oggi l'incontro per il futuro

CALCIO - Dopo aver saltato la tournée in Asia con la squadra, il portoghese è rientrato lunedì in Inghilterra e oggi parlerà del suo futuro con la dirigenza. CR7 non è in vendita, ma lo United è pronto ad ascoltare eventuali offerte

00:01:15, un' ora fa