Calcio

Premier League, Manchester United - Ten Hag: "Ronaldo in spogliatoio prima del 90'? Ne parliamo domani"

PREMIER LEAGUE - Il Manchester United ha ottenuto una grande vittoria, battendo il Tottenham di Conte per 2-0. Alla festa dei Red Devils, però, non ha partecipato Cristiano Ronaldo, che non ha giocato neanche un minuto ed è andato negli spogliatoi con la faccia scura prima della fine del match. Questo il commento a riguardo di Erik ten Hag, allenatore dello United.

00:00:42, 3 minuti fa