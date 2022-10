Lo United sorride davanti alla propria gente grazie alla coppia composta dal portiere e dall’attaccante.In mezzo a tutto questo sicuramente una partita equilibrata, che poteva finire da parte come dall’altra. Al West Ham forse è mancato il centesimo per arrivare all’euro, mentre lo United ha rispolverato una fase difensiva di altissimo livello. La differenza, forse, l’ha fatta propria il pacchetto dietro dei padroni di casa, con un Dalot semplicemente perfetto. Per i ragazzi di ten Hag questo 1-0 vale l’ottavo risultato utile consecutivo tra campionato e coppa ; il West Ham, al contrario, deve accettare il secondo stop nelle ultime tre di campionato.