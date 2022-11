9 anni insieme. Pep Guardiola sta per prolungare il proprio contratto con il Manchester City fino al 2024, con opzione fino al 2025: se venissero confermate le indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra (dal "The Athletic"), il tecnico catalano si legherebbe al club di Manchester per l'ottavo e nono anno consecutivo. L'accordo - spiega "The Athletic" - sarebbe stato siglato ad Abu Dhabi, dove il tecnico si è recato per incontrare i proprietari del club.

Guardiola e il City

Guardiola è diventato il boss del City nel 2016 e ha vinto quattro titoli di Premier League, una FA Cup e quattro Coppe di Lega, e ha portato il club alla finale di Champions League nel 2021. Parlando ad agosto, Guardiola ha dichiarato: "Non cambierei la mia vita qui per un secondo. "Sono già sette stagioni che sono qui.. Abbiamo parlato con il club. A metà stagione, a fine stagione, parleremo di nuovo di come ci sentiamo e decideremo cosa è meglio per il club. Ho detto tante volte che, se lo vogliono, mi piacerebbe restare più a lungo, ma allo stesso tempo devo esserne sicuro". Il City si conferma dunque la squadra dove Guardiola ha speso più tempo nella sua carriera, dopo 5 anni al Barcellona (compresa l'esperienza al Barcellona B) e 3 al Bayern Monaco.

