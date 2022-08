Son e Kane non segnano, ma disegnano un Tottenham spettacolo. Nel match d'esordio nella Premier 2022-2023, la band di Antonio Conte s'impone 4-1 in rimonta sul Southampton con un'autentica dimostrazione di forza senza possibilità di repliche da parte della formazione di Hasenhüttl. Che pure si era portata in vantaggio al 12' con Ward-Prowse. Poi, però, i padroni di casa si scatenano con Sessegnon, Dier e, nella ripresa, l'uno-due mortifero tra il 61' e il 63' con autogol di Salisu e Kulusevski. Esordio in Premier League per l'ex Inter Ivan Perisic il quale, al 66' e a risultato acquisito, subentra a Sessegnon.

Il tabellino

TOTTENHAM-SOUTHAMPTON 4-1

Tottenham (3-4-3): Lloris; Romero, Dier, Davies (86' Lenglet); Emerson Royal (87' Doherty), Højbjerg, Bentancur (86' Bissouma), Sessegnon (66' Perisic); Kulusevski (86' Lucas Moura), Kane, Son. All.: Conte.

Southampton (3-5-2): Bazunu; Salisu, Bednarek, Valery (46' Stephens); Walker-Peters (92' Redmond), Romeu (75' Diallo), Ward-Prowse, Lavia, Djenepo (72' Perraud); Aribo, A. Armstrong (46' S. Armstrong). All. Hasenhüttl.

Arbitro: Andre Marriner di Birmingham.

Gol: 12' Ward-Prowse (S), 21' Sessegnon (T), 31' Dier (T).

Assist: Djenepo (S, 0-1), Kulusevski (T, 1-1), Son (T, 2-1), 61' aut. Salisu (T), 63' Kulusevski (T).

Note - Recupero: 2+3. Ammoniti: Sessegnon, Bentancur, Bissouma.

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

12' - GOL DEL SOUTHAMPTON CON WARD-PROWSE! Il campitano dei Saints, appena dentro l'area, si coordina al volo su cross dalla sinistra di Djenepo. Palla sporca e all'angolino, imprendibile per Lloris! E' 0-1!

James Ward-Prowse. Credit Foto Getty Images

21' - GOL DEL TOTTENHAM CON SESSEGNON! Dalla destra, cross lungo col mancino di Kulusevski e colpo di testa in corsa sulla sponda opposta di Sessegnon, che sfonda la rete. Schema provato in allenamento e pareggio degli Spurs: 1-1!

Ryan Sessegnon. Credit Foto Getty Images

31' - SON BEN LANCIATO DA HØJBJERG! Sinistro basso potente, respinto in qualche modo da Bazunu!

31' - GOL DEL TOTTENHAM CON DIER! Splendida palla tagliata dalla sinistra di Son e colpo di testa basso, quasi in ginocchio, di Dier, che spedisce la sfera nell'angolino più lontano. Gli Spurs la ribaltano: 2-1!

Eric Dier. Credit Foto Getty Images

38' - DAVIES! Sinistro al fulmicotone dalla distanza: palla angolatissima, Bazunu ci arriva e la respinge.

45' - SESSEGNON MANDA IN AREA SON! Il sudcoreano si beve mezza difesa dei Saints, poi però il tiro di destro in girata, su disturbo di Bednarek, termina altissimo!

45'+2 - KANE DA DUE PASSI IN GIRATA! Fiondata respinta da Bazunu, portiere classe 2002 della nazionale irlandese, all'esodio in Premier League!

46' - SESSEGNON SUBITO IN RETE A INIZIO RIPRESA PER IL 3-1! Palla angolatissima, alla sinistra di Bazunu. Ma il gol non viene convalidato per offside!

61' - AUTOGOL DEL SOUTHAMPTON CON SALISU! In un buon momento per il Southampton, ripartenza del Tottenham e nuovo taglio di Son per Emerson Royal, che mette in area piccola rasoterra. Salisu, probabilmente credendo di essere sotto pressione, spedisce in maniera decisamente maldestra il pallone nella propria porta, messo malissimo col corpo: 3-1!

63' - GOL DEL TOTTENHAM CON KULUSEVSKI! L'ex Juve insacca di piatto su bel suggerimento dalla destra di Emerson Royal! Uno-due mortifero degli Spurs: 4-1!

Dejan Kulusevski. Credit Foto Getty Images

84' -SOLITO FILTRANTE DI KANE PER L'ACCORRENTE SON! Il sudcoreano apre il piatto destro, ma la conclusione è debole: Bazunu blocca la sfera.

90'+3 - DALLA LUNGA DISTANZA BISSOUMA! Destro di poco a lato, ottimo tentativo.

Il migliore

Kulusevski. Gol e assist (meraviglioso) per Sessegnon. Continua indisturbato la sua rigenerazione agli Spurs tra le sapienti mani di Antonio Conte.

Il peggiore

Salisu. Davvero goffo in occasione dell'autorete, che di fatto chiude il match. Poi perde completamente la bussola.

Il momento social

Conte: "Molto difficile ridurre il gap con City e Liverpool"

