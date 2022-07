Sir Alex Ferguson torna al Manchester United. No, non in panchina ovviamente. Quella è nella mani nel neo tecnico ten Hag. Ma nel ‘board’ dei Red Devils, con un ruolo dirigenziale più attivo rispetto a quello di rappresentanza, se così possiamo definirlo, avuto sin qui. A lanciare la notizia è il Daily Mail. L’amministratore delegato del club Richard Arnold si è infatti rivolto al leggendario allenatore scozzese dei Diavoli Rossi, istituendo un gruppo di esperti che coinvolge oltre a Ferguson anche l’ex CEO David Gill, lo storico capitano dello United Bryan Robson e l’attuale direttore sportivo John Murtough, in modo da poter attingere alla loro esperienza su tutti gli aspetti del club.

Il nuovo ruolo invece, scrive ancora il Daily Mail, conferirà a Ferguson più influenza a Old Trafford. Il pranzo che si è tenuto martedì a Carrington – che ha coinciso con il ritorno di Cristiano Ronaldo al campo di allenamento per discutere con la società e confermare Sebbene Ferguson e Gill siano rimasti allo United come direttori non esecutivi da quando hanno lasciato il loro lavoro nel 2013, questa posizione è stata considerata principalmente “simbolica” in questi anni, con l’ex amministratore delegato dello United Ed Woodward che ha sempre scelto di operare secondo sua logica, senza interfacciarsi con Sir Alex.invece, scrive ancora il Daily Mail,. Il pranzo che si è tenuto martedì a Carrington – che ha coinciso con il ritorno di Cristiano Ronaldo al campo di allenamento per discutere con la società e confermare la sua intenzione di voler cercare una nuova squadra – è inteso come il primo di una serie d'incontri regolari che coinvolgerà i cinque uomini.

Decisivo, dunque, è stato l’arrivo di Arnold, che ha preso posto nella dirigenza dei Red Devils del contestatissimo Woodward ormai dello scorso febbraio. I tre uomini – Ferguson, Gill e Robson – consiglieranno Arnold su una vasta gamma di questioni che includono la ristrutturazione di Old Trafford così come del centro di allenamento di Carrington; così come mantenere il rapporto del club con i suoi tifosi. Inevitabilmente queste discussioni riguarderanno anche le questioni calcistiche, sui cui i tre – ma tra tutti in particolare Sir Alex – pare potranno tornare a dare opinioni a questo punto un po’ più pesanti in merito. Che possa rappresentare l’inizio di una nuova era del Manchester United. Se lo augurano i tifosi. Dall’addio del leggendario manager scozzese, i Red Devils non sono più stati in sostanza realmente competitivi nella lotta al titolo di Premier League. L’arrivo di un manager come ten Hag e la ricostruzione del gruppo dirigente pare essere il primo passo per provare a voltare pagina e incominciare a riscrivere una nuova storia per il Manchester United.

