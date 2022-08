Altro passo falso per il Chelsea in questo complicato inizio di stagione. La banda di Tuchel fatica ad ingranare e soccombe contro il Southampton 2-1 nel match valido per la quinta giornata di Premier League. Partita complicata dei blues, contro un avversario ben messo in campo e che ha meritato il successo.

Primo tempo con i padroni di casa che comandano il gioco. Il Chelsea fatica a prendere campo ed è costretto a difendersi, anche se il Southampton non riesce ad essere pericoloso. Nel grande possesso palla dei Saints, sono gli ospiti a passare in vantaggio con Sterling che, servito da Mount, da centro area si gira e la mette dentro. Sembra poter cambiare il filone della partita, con i blues che ora possono prendere in mano le redini del gioco, invece Lavia col destro trova subito la rete del pareggio, la prima della sua carriera da professionista. I ritmi dopo l'1-1 si abbassano, il match sembra destinato ad arrivare al 45' in parità, ma Armstrong ha altre idee e a pochi secondi dalla fine della prima frazione riporta in vantaggio i suoi. Rete comunque meritatissima per il Southampton va al riposo sul 2-1.

Ad

Raheem Sterling Credit Foto Getty Images

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (30/08) 2 ORE FA

La ripresa parte con i Saints ancora pericolosissimi, ma Cucurella salva tutto sulla linea di porta su colpo di testa di Elyounoussi. Comincia la girandola di cambi e Tuchel rivoluziona la squadra. Ma sono ancora i padroni di casa a sfiorare il colpo del KO e solo il tacco sulla linea di porta di Thiago Silva salva i suoi sul colpo di testa di Salisu dal corner. Finalmente negli ultimi minuti il Chelsea attacca a testa bassa, ma il Southampton resiste e conquista una vittoria meritatissima.

Nonostante il fatto che per la prima volta c'erano in campo i colpi di mercato Sterling, Koulibaly e Cucurella tutti da titolari, i londinesi non brillano e non riescono mai ad essere pericolosi. Seconda sconfitta stagionale per Tuchel, che al momento non ha ancora trovato la quadra. L'unica nota positiva è il rientro di Kovacic in mediana, che potrà sopperire alla mancanza a centrocampo di Kanté. I blues si ritrovano con solo sette punti in cinque partite, gli stessi del Southampton, che oggi ha semplicemente giocato meglio degli avversari.

Southampton's English striker Adam Armstrong Credit Foto Getty Images

Il tabellino

SOUTHAMPTON: Bazunu; Walker-Peters, Bella-Kotchap, Salisu, Diallo, Ward-Prowse, Lavia (dal 57' Aribo), A Armstrong (dall'86' Lyanco), Perraud (dal 73' Djenepo), Elyounoussi, Adams.

CHELSEA: Mendy; Azpilicueta (dal 67' Chilwell), Thiago Silva, Koulibaly, Cucurella, Loftus-Cheek (dal 46' Kovacic), Jorginho (dal 67' Broja), Mount, Ziyech, Havertz (dal 67' Pulisic), Sterling.

GOL: Sterling (C), Lavia (S), Armstrong (S)

AMMONITI: Salisu (S), Ward-Prowse (S), Pulisic (C),

ESPULSI: Nessuno.

La cronaca in 6 momenti

12' STERLING CI PROVA! Verticalizzazione per l'ex City che prova il dribbling e col sinistro da appena dentro l'area tenta il tiro. Facilissimo e centrale per il portiere.

22' VANTAGGIO CHELSEA: Havertz dalla fascia mette dentro per Mount che entra nell'area piccola e la passa al centro per Sterling. L'ex City stoppa, si gira e la mette dentro.

Raheem Sterling Credit Foto Getty Images

26' SUBITO PAREGGIO DEL SOUTHAMPTON: Corner per i paroni di casa. Palla dentro e difesa che spazza. Dal limite dell'area però Lavia stoppa, se la mette sul destro e prova il tiro che supera un colpevole Mendy e si insacca.

45' ARMSTRONG PORTA IN VANTAGGIO IL SOUTHAMPTON: Azione complessa dei padroni di casa: una fitta rete di passaggi porta Perraud sulla fascia a mettere in mezzo rasoterra per Armstrong che, da centro area, col sinistro di potenza segna il 2-1.

52' SALVA TUTTO CUCURELLA: Incredibile occasione per i padroni di casa! Cross di Perraud per Elyounoussi che di testa in area colpisce a botta sicura, il difensore sulla linea di porta di petto riesce a respingere il tiro. Sulla ribattuta ancora Elyounoussi prova la girata. Mendy in due tempi blocca.

73' THIAGO SILVA SALVA DI TACCO SULLA LINEA: Corner per i padroni di casa. Palla dentro e Salisu stacca e colpisce di testa. Sulla linea il difensore di tacco la toglie dalla porta.

La statistica chiave

Il Chelsea ha segnato in tutti gli ultimi 17 incontro giocati contro il Southampton. E' la striscia più lunga in assoluto.

Il momento social

Il migliore

THIAGO SILVA: Nonostante la sconfitta è il brasiliano il migliore del match. Tutte le palle alte, soprattutto sui corner, sono di sua proprietà. Il colpo di tacco a spazzare sulla linea di porta sul colpo di testa di Salisu è una chicca di grande talento.

Il peggiore

JORGINHO: Primo tempo alquanto complicato per l'italiano, che proprio non riesce a prendere in mano le redini del centrocampo dei suoi. Nella ripresa la musica non cambia e così esce dopo un'oretta di partita.

Conte: "Molto difficile ridurre il gap con City e Liverpool"

Calciomercato Inter, fra 'No' ad Acerbi e giallo Skriniar: cosa accadrà in 48 ore? 7 ORE FA