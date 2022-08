Bruno Fernandes trascina il Manchester United verso la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Liverpool. Gran gol nella ripresa del portoghese che sblocca un match complicato in casa del Southampton e porta la squadra di ten Hag a 6 punti in classifica. Cristiano Ronaldo, complici le voci di un'imminente partenza (Napoli o Sporting Lisbona le destinazioni?) parte dalla panchina e gioca solo 20' nel finale. Prima presenza per Casemiro, arrivato in settimana dal Real Madrid.

Il tabellino

SOUTHAMPTON-MANCHESTER UNITED 0-1 (primo tempo 0-0)

SOUTHAMPTON (4-4-2): Bazunu, Walker-Peters, Bella-Kotchap, Salisu, Djenepo (dall’88’ Perraud), Ward-Prowse, Lavia, Aribo (dall’89’ Lyanco), Elyounoussi (dal 63’ Armstrong), A Armstrong (dal 72’ Mara), Adams

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; McTominay, Eriksen (dal 92’ Fred), Fernandes; Sancho (dal 68’ Cristiano Ronaldo), Rashford, Elanga (dall’80’ Casemiro).

Gol: 55’ Fernandes

Assist: Dalot

Ammoniti: Dalot, McTominay

La cronaca in 3 momenti chiave

18’ INCREDIBILE! QUADRUPLO SALVATAGGIO SOUTHAMPTON! Bagarre nell'area dei padroni di casa con lo United che va vicinissimo al vantaggio con quattro tentativi tra Bruno Fernandes, Rashford ed Eriksen. Portiere e difensori murano la porta

32’ OCCASIONE CLAMOROSA PER IL SOUTHAMPTON! Bella-Kotchap si ritrova il pallone tra i piedi su un cross: a pochi metri dalla linea di porta, però, il pressing di Eriksen lo costringe ad una conclusione altissima

55’ VANTAGGIO DELLO UNITED - Ha segnato Bruno Fernandes! Grande azione dei Red Devils che parte con la fuga di Elanga, prosegue con l'assist millimetrico di Dalot e la conclusioen al volo spettacolare del portoghese! 1-0 e abbraccio con CR7

