Cristiano Ronaldo è stato il grande escluso di Manchester United-Liverpool, partita valida per il terzo turno di Premier League: il portoghese è partito dalla panchina e ha fatto il suo ingresso in campo solo nel finale nel match vinto per 2-1 dai Red Devils.

Prima del match, ecco il siparietto che volevamo riportarvi: Cristiano Ronaldo sta facendo un blando riscaldamento con i suoi compagni di squadra, quando raggiunge la postazione dei commentatori tecnici di SkySports, che comprendeva alcune leggende delle due squadre come Jamie Carragher, ex capitano del Liverpool, Roy Keane, Gary Neville e Rio Ferdinand, simboli in tempi diversi del Manchester United degli anni d’oro di Sir Alex Ferguson.

Ronaldo saluta tutti, tranne Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool e ora commentatore tv, reo di aver criticato troppo il portoghese nelle ultime settimane: "Nessun club vuole Ronaldo e forse neppure il Manchester", aveva detto l'ex Reds. Risate da parte dei suoi colleghi, che lo apostrofano: "Bella la conversazione con te, Jamie" - "Niente di niente".

Ten Hag: "Ronaldo dalla panchina? Non aveva 90 minuti nelle gambe"

