Calcio

Premier League, Tuchel ci ride sopra: "Con Conte niente di male, ci siamo solo scaldati un po'"

PREMIER LEAGUE - Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, torna sull'episodio del faccia a faccia con Conte al termine di Chelsea-Tottenham: "Non è successo niente di male, è come quando due giocatori si prendono in campo, ci siamo solo scaldati un po'".

00:01:02, un' ora fa