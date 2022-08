Premier League

querelle’ Tuchel-Conte, oggi ha commissionato le squalifiche. Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, paga effettivamente l’aver agito per primo: 35mila sterline la multa commissionata dalla Football Association a cui aggiungere una giornata di squalifica. Una giornata “sospesa” in attesa delle motivazioni ufficiali: ciò significa che Tuchel sarà regolarmente in panchina per la sfida del Chelsea sabato contro il Leeds, ma non ci sarà per la partita successiva dei Blues contro il Leicester. Si è chiusa definitivamente la ‘’ Tuchel-Conte, protagonisti del caldissimo post partita domenica scorsa al termine di Chelsea-Tottenham . Il tecnico tedesco, dopo il mezzo contatto tra i due già durante la partita dopo il temporaneo 1-1 degli Spurs, non aveva gradito la stretta di mano “senza guardarlo” di Conte al termine della partita . Da lì la trattenuta del braccio all’ex tecnico di Inter e Juventus, con il successivo parapiglia. Non è sfuggito tutto ciò alla FA che, tecnico del Chelsea, paga effettivamente l’aver agito per primo:la multa commissionata dallaa cui. Una giornata “sospesa” in attesa delle motivazioni ufficiali: ciò significa che Tuchel sarà regolarmente in panchina per la sfida del Chelsea sabato contro il Leeds, ma non ci sarà per la partita successiva dei Blues contro il Leicester.

E’ andata meglio ad Antonio Conte. All’italiano è stata cancellata l’automatica squalifica che arriva dopo un cartellino rosso – nel parapiglia finale entrambi erano poi infatti stati espulsi – e potrà essere regolarmente in campo per il match col Wolverhampton, così come i successivi. A Conte è stata commissionata solo una multa di 15mila sterline per non aver rispettato nel corso della partita i confini dell’area tecnica.

Questo mette definitivamente la parola fine sulla questione. I due manager comunque erano già andati avanti, confermando in conferenza stampa come fossero cose di campo e come l’episodio fosse già superato . L’appuntamento ora, a meno di eventuali sorteggi in FA Cup o Coppa di Lega, è già fissato al 25 febbraio 2023: i due torneranno a incrociarsi, in Premier, sul campo del Tottenham.

