Pep Guardiola continua il proprio viaggio in Inghilterra: "Il Manchester City è lieto di annunciare che Pep Guardiola ha firmato un nuovo contratto biennale. L'allenatore rimarrà all'Etihad fino all'estate del 2025" 9 anni insieme.continua il proprio viaggio in Inghilterra: le indiscrezioni vengono confermate dal comunicato ufficiale, apparso oggi. Il tecnico catalano si lega al Manchester City per l'ottavo e nono anno consecutivo.

Le parole del presidente del club Khaldoon Al Mubarak

“Sono lieto che il viaggio di Pep con il Manchester City Football Club continui. Ha già contribuito così tanto al successo e alla crescita di questa organizzazione, ed è emozionante pensare a cosa potrebbe essere possibile data l'energia, la fame e l'ambizione che chiaramente ha ancora".

Guardiola: "Sono felice e a mio agio qui"

"Sono così felice di restare al Manchester City per altri due anni", ha detto. “Non posso ringraziare abbastanza tutti i membri del club per essersi fidati di me. Sono felice e a mio agio qui. Ho tutto ciò che mi serve per svolgere al meglio il mio lavoro. So che il prossimo capitolo di questo club sarà fantastico per il prossimo decennio. È successo negli ultimi dieci anni e succederà nei prossimi dieci anni perché questo club è così stabile.

Guardiola e il City

Guardiola è diventato il boss del City nel 2016 e ha vinto 11 trofei in totale, tra cui quattro titoli di Premier League, una FA Cup e quattro Coppe di Lega, e ha portato il club alla finale di Champions League nel 2021. In tutte le competizioni, ha vinto 271 delle 374 partite, ottenendo una notevole percentuale di vittorie del 72,4%. Il City ha segnato 921 gol durante questo periodo, con una media di 2,46 gol a partita. Parlando ad agosto, Guardiola aveva dichiarato: "Non cambierei la mia vita qui per un secondo. "Sono già sette stagioni che sono qui.. Abbiamo parlato con il club. A metà stagione, a fine stagione, parleremo di nuovo di come ci sentiamo e decideremo cosa è meglio per il club. Ho detto tante volte che, se lo vogliono, mi piacerebbe restare più a lungo, ma allo stesso tempo devo esserne sicuro". Il City si conferma dunque la squadra dove Guardiola ha speso più tempo nella sua carriera, dopo 5 anni al Barcellona (compresa l'esperienza al Barcellona B) e 3 al Bayern Monaco.

