E’ il caso dell’Aston Villa che ha comunicato il successore dell’esonerato Steven Gerrard: Unai Emery. Il tecnico spagnolo, 50 anni, ha lasciato il Villarreal e prenderà in mano i Villans dal prossimo 1 novembre. Emery ha firmato con il club di Birmingham un quinquennale da 7 milioni di euro a stagione; al Villarreal l’Aston Villa ha versato i 6 milioni di euro necessari per la clausola rescissoria. Dopo il caso Potter con i 30 milioni pagati dal Chelsea al Brighton , continua lo shopping dei club di Premier League su allenatori di altre società a piena stagione in corso.che ha comunicato il successore dell’esonerato Steven Gerrard:. Il tecnico spagnolo, 50 anni,e prenderà in mano i Villans dal prossimo 1 novembre. Emery ha firmato con il club di Birmingham un quinquennale da 7 milioni di euro a stagione;

Emery, ritorno in Premier League

Per Emery un ritorno in Inghilterra. Lo spagnolo ha già allenato in Premier, nella stagione 2018-19, quando con l’Arsenal raggiunse la finale di Europa League poi persa 4-1 col Chelsea di Maurizio Sarri. Emery venne poi esonerato all’inizio della stagione successiva, preludio all’arrivo di Mikel Arteta sulla panchina dei Gunners. Allenatore di spessore internazionale - 3 Europa League consecutive col Siviglia tra il 2013 e il 2016; i successi col PSG in Francia con 2 coppe nazionali e un titolo di campione in Ligue 1 – quello di Emery diventa un caso che non può non portare a una riflessione.

Il commento

Se è infatti vero che il passaggio di Potter dal Brighton al Chelsea ha aperto la strada anche agli addii dei tecnici a stagione in corso, ancora non si era visto nulla del genere a livello internazionale per club di così alto spessore. Emery molla infatti un Villarreal con cui lo scorso anno era addirittura arrivato a giocarsi una semifinale di Champions League eliminando prima la Juventus e poi il Bayern Monaco, prendendo un club – l’Aston Villa – che in Premier League al momento lotta per non retrocedere.

L’ennesimo segnale, questo, dello strapotere economico del campionato inglese nei confronti delle altre leghe europee. E una sorta di indicazione per il futuro affinché gli organi preposti – UEFA su tutti – arrivino a una riflessione sui regolamenti. E’ normale consentire lo stravolgimento di un progetto tecnico a stagione in corso? Una domanda lecita a fronte delle recenti indicazioni. Oltre a Emery infatti sul taccuino dell’Aston Villa erano apparsi altri due allenatori sotto contratto: Amorin dello Sporting Lisbona e Thomas Frank del Brentford.

