Calcio

Ten Hag su Cristiano Ronaldo: "Si è rifiutato di entrare, è ovvio che ci siano delle conseguenze"

PREMIER LEAGUE - Il tecnico olandese del Manchester United parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chelsea a Stamford Bridge: "L'assenza di Cristiano Ronaldo è una perdita per noi, ma ritengo che sia una scelta importante per la mentalità di tutto il gruppo. Il calcio è uno sport di squadra, ci sono degli standard e dei valori. Io devo controllare che vengano rispettati".

00:01:47, un' ora fa