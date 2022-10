Calcio

Tottenham, Conte: "Contratto? Troveremo una soluzione. Ronaldo? Deve stare calmo!"

PREMIER LEAGUE - Il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha parlato alla vigilia della sfida col Manchester United. Su Ronaldo: "Deve stare calmo, non come l'anno scorso che ci ha fatto 3 gol e l'ha vinta da solo". E sul suo futuro: "Parleremo e troveremo la soluzione migliore per tutti".

00:02:20, 18 minuti fa