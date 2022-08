Si profila una sorta di tregua (armata) tra Cristiano Ronaldo ed Erik Ten Hag al Manchester United. Dopo le tensioni dei giorni scorsi, dovute al comportamento di CR7 che ha lasciato Old Trafford senza nemmeno attendere il fischio finale dell'amichevole contro il Rayo Vallecano scatenando la reazione stizzita dell'allenatore olandese, secondo il Daily Star la situazione potrebbe volgere al sereno almeno temporaneamente. Con Martial fermo a causa di un infortunio al ginocchio, infatti, il tecnico dei Red Devils potrebbe essere "" a dare una maglia da titolare a Ronaldo in occasione del primo match ufficiale della stagione dei Red Devils, ovvero il primo turno di Premier League in programma domenica 7 agosto alle 15 a Old Trafford contro il Brighton.