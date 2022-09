Tutto facile per il Manchester City che vince 3-0 in casa del Wolverhampton nel match che apre il programma dell'ottava giornata di Premier League . Il successo consente alla squadra di Pep Guardiola di conquistare la vetta solitaria della classifica in attesa di conoscere i risultati di Tottenham e Arsenal. I gol della vittoria al Molineux Stadium portano la firma di Grealish (a segno dopo soli 55 secondi), Haaland al 16' (centro stagionale numero 11 per lui in Premier) e Foden al 69'. I Wolves hanno dovuto giocare in inferiorità numerica per oltre un'ora a causa dell'espulsione di Collins al 33', decretata dall'arbitro Taylor per un bruttissimo fallo del difensore ai danni di Grealish.

Jack Grealish esulta dopo il gol segnato durante Wolverhampton-Manchester City - Premier League 2022-23 Credit Foto Getty Images

Ad

Il tabellino

Champions League Il City batte il Dortmund col solito Haaland, il Real vince contro il Lipsia 14/09/2022 ALLE 19:00

WOLVERHAMPTON-MANCHESTER CITY 0-3

WOLVERHAMPTON (4-3-3) - José Sà; Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri (81' Semedo); Matheus Nunes, Ruben Neves, Moutinho; Gonçalo Guedes (70' Hwang), Podence (70' Traoré), Pedro Neto (86' Campbell). All.: Lage.

MANCHESTER CITY (4-3-3) - Ederson; Stones, Ruben Dias, Akanji, Joao Cancelo; De Bruyne (72' Mahrez), Rodri (81' Sergio Gomez), Bernardo Silva (72' Alvarez); Foden (72' Gundogan), Haaland, Grealish (77' Palmer). All.: Guardiola.

ARBITRO: Anthony Taylor di Wythenshawe.

GOL: 1' Grealish (MC), 16' Haaland (MC), 69' Foden (MC).

ASSIST: De Bruyne (MC, 0-1), De Bruyne (MC, 0-3).

ESPULSO: Collins (W) al 33'.

AMMONITI: Nunes, Ruben Neves (W), Rodri (MC).

NOTE - Recupero 3'+3'.

Phil Foden esulta durante Wolverhampton-Manchester City - Premier League 2022-23 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 5 momenti chiave

1' GOOOOL DEL CITY! GREALISH DOPO 55 SECONDI, 0-1! Foden dalla destra, colpo di tacco a smarcare De Bruyne che mette a centro area un traversone basso sul quale sbuca Grealish: sinistro in spaccata, difensori centrali del Wolverhampton addormentati e palla in rete dopo avere accarezzato il palo. City avanti dopo 55 secondi. Assist di De Bruyne.

16' GOOOOOL DEL CITY! HAALAND! 0-2! Il norvegese prende palla sulla trequarti, avanza fino al limite, disorienta Kilman con una finta e trafigge Sà con un rasoterra di destro che si insacca nell'angolino basso. Improvvisa fiammata di Haaland, che va in gol in pratica al primo pallone toccato.

33' ESPULSO COLLINS! WOLVERHAMPTON IN DIECI! Bruttissimo intervento scomposto ai danni di Grealish e rosso diretto. Decisione sacrosanta dell'arbitro Taylor, fallo davvero sconsiderato quello del difensore dei Wolves.

Il fallo da espulsione di Nathan Collins ai danni di Jack Grealish durante Wolverhampton-Manchester City - Premier League 2022-23 Credit Foto Getty Images

59' OCCASIONE WOLVES! Ait-Nouri mette in mezzo un pallone invitante per Gonçalo Guedes che, tutto solo in area, prova a calciare di prima intenzione con il destro ma liscia incredibilmente il pallone. Si salva il City.

69' GOOOOLLL DEL CITY! FODEN! 0-3! Splendida azione con Haaland che premia la sovrapposizione dsulla destra di De Bryune, traversone rasoterra a centro area dove Foden brucia tutti sul primo palo e insacca con il destro. Assist di De Bruyne e partita virtualmente chiusa al Molineux.

Il momento social

Il migliore

Jack GREALISH - Sblocca il risultato dopo 55 secondi con una zampata da vero attaccante e procura - facendone le spese sulla propria pelle - l'espulsione di Collins che in pratica chiude il discorso già nel primo tempo. Decisivo.

Il peggiore

Nathan COLLINS - Probabilmente il Wolverhampton avrebbe perso anche in 11 contro 11, ma un fallo del genere, oltre che essere pericoloso per Grealish, è fuori da ogni logica in quel momento della partita.

Guardiola: "Haaland avrebbe fatto a botte pur di calciare quel rigore"

Champions League Haaland trascina il City, Hazard brilla nel 3-0 del Real 06/09/2022 ALLE 21:23