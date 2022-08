Premio del Presidente UEFA 2022. le infinite innovazioni tattiche che ha introdotto e che ora sono le basi di qualsiasi manuale del calcio”, come affermato dal numero 1 dell’organizzazione europea, il quale ha aggiunto: “Questo premio riconosce l’eccellenza professionale e onora l’eredità lasciata al gioco del calcio da individui eccezionali. Pochissimi hanno rimodellato la filosofia del gioco nel modo in cui è riuscito a farlo Arrigo Sacchi”. Secondo Čeferin, “il calcio può essere distinto in due epoche diverse: pre e post Sacchi. Ha reinventato l’etica del lavoro di squadra, che trascendeva la pura armonia in campo”. Ed ha concluso: “La perfetta sincronizzazione e una mentalità sempre vincente, indipendentemente dal fatto che la squadra giocasse in casa o fuori, faceva sembrare tutto quasi soprannaturale negli anni '80. Questa è esattamente la differenza tra eccellenza e grandezza”. Arrigo Sacchi , uno dei più grandi allenatori di calcio di tutti i tempi, è il vincitore del Aleksander Čeferin ha reso omaggio all’ex Ct dell’Italia e tecnico del Milan , per “”, come affermato dal numero 1 dell’organizzazione europea, il quale ha aggiunto: “”. Secondo Čeferin, “”. Ed ha concluso: “”.

Arrigo iniziò la carriera da allenatore in Serie C ed arrivò fino al Milan, con cui vinse lo scudetto del 1987/88, ma soprattutto le due Champions League nel 1989 e nel 1990. Ricevette poi l'incarico di commissario tecnico dell’Italia ma fu più sfortunato. Raggiunse infatti la finale dei Mondiali del 1994, persa ai rigori contro il Brasile. Non è il primo italiano a vincere il Premio del Presidente UEFA, che gli sarà consegnato giovedì 25 agosto ad Istanbul, durante la cerimonia del sorteggio della fase a gironi della Champions League 2022/23. Prima di lui, Paolo Maldini nel 2003, Gianni Rivera nel 2011 e Francesco Totti nel 2017. Mentre la scorsa edizione fu assegnato a Simon Kjaer e allo staff medico di Copenaghen a Euro 2020 per la prontezza con cui hanno salvato la vita a Christian Eriksen.

