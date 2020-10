Un'altra pagina nera sta per essere scritta nel nostro calcio: il Livorno rischia il fallimento. La squadra amaranto - che ha recitato un ruolo importante nella storia calcistica italiana con 29 presenze al più alto livello del campionato italiano, 18 delle quali nella massima serie a girone unico - è molto vicina a sparire.

Il passaggio di proprietà estivo, dallo storico patron Aldo Spinelli a Banca Cerea, ha aperto una voragine sui conti del club. Si, perché soltanto l'attuale presidente Raffaele Navarra e Spinelli hanno rispettato i propri impegni, pagando regolarmente stipendi e F24. A mancare è proprio la quota di Banca Cerea.

Entro la giornata di oggi scade il termine ultimo per presentare questa fideiussione necessaria per coprire la parte del monte ingaggi che supera il milione di euro, e poter tesserare gli otto calciatori ingaggiati. Qualora la società non riuscisse a rispettare le scadenze verrà sanzionata e i giocatori potranno chiedere lo svincolo. Entro giovedì, poi, la proprietà dovrà ricapitalizzare per evitare la scomparsa della società labronica.

Emblematiche le parole del Presidente della Lega Pro, Ghirelli: "Spinelli deve fare un passo avanti, è l'unico che può salvare questo club"

Il campionato del club era iniziato regolarmente

I Livornesi, allenati da mister Alessandro Dal Canto, avevano iniziato regolarmente la stagione in Serie C, riuscendo a conquistare due punti nelle prime tre uscite. Un pareggio con l'Albinoleffe, quello con il Lecco e la sconfitta contro il Piacenza.

Ad oggi, quella del "Garilli" di Piacenza potrebbe essere l'ultima partita stagionale del club. Un possibile triste epilogo, che farebbe la coppia con quello del Trapani già estromesso dal campionato 7 giorni fa.

La storia del Livorno

Gli amaranto sono un club dalla storia centenaria, nati del 1915 e passati da una rifondazione nel 1991.

Il periodo pre bellico è legato soprattutto ai due secondi posti del 1919-20 e del 1942-43, superati da Inter prima e Torino poi. Dopo la guerra, invece, la storia livornese è legata a tre grossi campioni passati tra le proprie fila: Armando Picchi, Igor Protti e Stefano Tacconi. Il vero turning point negativo arriva a fine anni '80: dalla società posta in liquidazione nel 1988, fino al fallimento del 1991.

L'era di Aldo Spinelli

Dopo varie stagioni passate a rincorrere i fasti del passato, la vera svolta livornese arrivò nel nuovo secolo con un nome ed un cognome ben precisi: Aldo Spinelli. Il presidente riporta subito a casa Igor Protti, e nel 2003-2004 centra l'obiettivo più importante: la Serie A. Con Walter Mazzarri in panchina, Giorgio Chiellini in difesa e la coppia Lucarelli-Protti (53 gol in due), i livornesi si assicurarano il terzo posto valido per tornare nella massima serie. Una postazione confermata subito l'anno dopo.

Nel primo campionato in A, dopo mesi di sali-scendi, la svolta arriva con Roberto Donadoni in panchina. Il tecnico bergamasco riesce a restituire linfa alla squadra, cavalcando un Cristiano Lucarelli da 24 centri stagionali (capocannoniere) ed il canto del cigno di Igor Protti. Il centravanti romagnolo era all'ultima stagione in carriera e, nonostante solo 6 gol in stagione, era ancora capace di far tremare le big come la Juve, bucata alla penultima giornata con il gol dell'addio.

La coppa Uefa e le montagne russe

Nell'annata successiva, quella 2005-2006, il Livorno fa jackpot raggiungendo il massimo risultato nella storia del Club: l'Europa. Guidati da Mazzone in panchina, che subentrò a Donadoni, gli amaranto chiudono al nono posto in campionato. Però, in virtù delle penalizzazioni subite da Juventus, Fiorentina e Lazio legate a calciopoli, riescono a risalire fino al sesto posto guadagnandosi l'accesso alla Coppa Eufa 2006-2007.

Impreziositi dalla nuova competizione, i toscani partono nel migliore modi. Dopo aver superato il girone a 5 squadre - come terza forza - vengono eliminati ai sedicesimi di finale dall'Espanyol. Cristiano Lucarelli chiude con 5 gol in 8 partite (complessive del preliminare), fornendo l'ennesima dimostrazione di classe e qualità. L'anno dopo, con l'ennesimo cambio in panchina (Orsi per Arrigoni), i livornesi riescono a completare la terza salvezza chiudendo la stagione all'undicesimo posto.

Con l'addio di Lucarelli, legato alla stagione 2007-2008, la squadra perde determinate certezze e non riesce ad evitare l'onta della retrocessione in cadetteria. Poco male, perché già l'anno dopo, con giocatori come "Ciccio" Tavano e Alessandro Diamanti, la società torna immediatamente in Serie A vincendo lo spareggio con il Brescia.

2010: l'inizio della discesa

Nell'ultimo decennio l'inversione di marcia è stata netta, con gli amaranto capaci di trovare la forza per un ultimo sussulto ai piani alti.

L'annata buona è quella di Davide Nicola in panchina e Paulinho in attacco. Il teatro è ancora quello della Serie B, gli spettatori sono quelli del Picchi e l'avversaria è l'Empoli, battuta proprio da una rete di Paulinho. L'ultimo urlo, prima di perdere la voce.

Dopo l'ultimo guizzo in Serie A - terminato con un'altra retrocessione - Spinelli sente venir meno gli stimoli. Vuole vendere ma non trova acquirenti all'altezza, e questa mancanza di sicurezze finisce per penalizzare la squadra: segue un annata in Serie B e la retrocessione in Lega Pro (2015-2016), dopo aver assaggiato anche il primo posto in classifica. L'ultimo sali-scendi di Spinelliana memoria è a cavallo tra 2018-2019 e 2019-2020 - con una promozione in B e la nuova retrocessione in Lega Pro - prima di arrivare sull'orlo del baratro.

In settimana ne sapremo di più sul futuro del club, ma il rischio è quello di vedere gli amaranto in fondo al baratro.

