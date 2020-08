E' arrivata la decisione definitiva da parte della Federazione: l'Atalanta si aggiudica il campionato di Primavera1 in seguito a quanto deliberato dal consiglio federale e all'adozione del coefficiente correttivo. Retrocedono in Primavera2 Chievo, Napoli e Pescara, torna nella massima serie giovanile il Milan.

Sul campo aveva già dimostrato di essere superiore a tutte le altre avversarie, adesso è arrivata anche l'ufficialità del titolo: l'Atalanta vince lo scudetto Primavera dopo la decisione da parte del consiglio federale della FIGC di assegnare il titolo attraverso l'adozione del coefficiente correttivo. I ragazzi di mister Brambilla, che avevano interrotto il campionato al primo posto a quota 48 punti in appena 19 partite giocate, si aggiudicano dunque il secondo titolo consecutivo dopo quello conquistato l'anno scorso in finale contro l'Inter trascinata dalle proprie stelle tra cui Kulusevski e Traore, ormai volti noti della nostra Serie A.

Gli altri verdetti

Per una squadra che festeggia il titolo, ce ne sono tre che, al contrario, con la decisione della FIGC sono costrette a salutare il campionato di Primavera1. Il Pescara dell'ex tecnico Legrottaglie torna in Primavera2 dopo appena una stagione, le altre due retrocesse illustri sono Napoli e Chievo, ferme rispettivamente a 13 e 12 punti. Dalla Primavera2, oltre al Milan già matematicamente promosso in Primavera1 anche prima dello stop, le altre due squadre che nella prossima stagione giocheranno in massima serie saranno Ascoli e SPAL.

