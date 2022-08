I tifosi sono l'essenza del calcio, da sempre. Arrivare a coinvolgerli direttamente nelle scelte tattiche della propria formazione, è però qualcosa di insolito, a cui non siamo abituati. Nella sfida tra Argentinos Juniors e Unión de Santa Fe, Gabi Milito si è reso protagonista di un singolare siparietto con un tifoso. Il fratello di Diego, noto ex bomber tra le altre di Inter e Genoa, a un certo punto della partita si è intrattenuto a dialogare con un tifoso dell'Argentinos Jrs circa la possibilità di effettuare dei cambi.

Milito ha parlato dell'accaduto anche nella conferenza stampa post partita: "Siamo in democrazia, libertà totale. Mi sono reso conto che mi chiedeva un cambio, così mi sono girato e gli ho chiesto ‘Sì, ma chi?’ Così tutti ci sentiamo protagonisti della costruzione del gioco. Non mi ha dato un nome. La gente non si rende conto che le decisioni hanno bisogno di uno o due minuti di riflessione".

Sul punteggio parziale di 1-0 in favore dei padroni di casa, grazie alla rete di Gabriel Avalos - il quale avrebbe poi chiuso il match con la doppietta per siglare il definitivo 2-0 - dalle tribune dell'Estadio Búmeran Diego Armando Maradona qualcuno ha richiesto a gran voce dei cambi. Il tifoso non ha espresso una chiara preferenza, richiedendo a Milito di inserire un centrocampista e iniziando un fitto dialogo col suo allenatore. Pur affermando di essere d'accordo con l'idea espressa dalle tribune, all'84' di gioco Milito ha fatto entrare Nicolas Reniero e Gaston Veron, due attaccanti puri. "Gli sono piaciuti i cambi? Non mi ha insultato, quindi forse gli sono piaciuti davvero". Con questo successo, l'Argentinos Jrs è salito a quota 23 punti in classifica (gli stessi dell'Huracan), al 4° posto provvisorio e a cinque lunghezze dall'Atlético Tucumán capolista.

