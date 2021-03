È Jadon Sancho il giovane classe 2000 più promettente al mondo. Questo il verdetto del CIES Football Observatory che ha stilato le graduatorie relative ai talenti nati dal 2000 in poi. In particolare il CIES ha stilato 3 classifiche differenti: una per i classe 2000, una per i 2001, una per i 2002 e una per i 2003 (che comprende anche i giocatori nati negli anni successivi). Sancho svetta in cima alla classifica dei 2000 precedendo due coetanei che - come lui - giocanno il Bundesliga: Alphonso Davies (Bayern Monaco) e Erling Haaland, suo compagno di squadra al Borussia Dortmund. Le classifiche tengono in considerazione due criteri sostanziali: i minuti giocati nei rispettivi campionati e il livello dei club di appartenenza dall'1 gennaio 2020.

Walukiewicz precede Tonali e Kean

Ai piedi del podio troviamo Sven Botman (difensore olandese del Lille) che precede l'attaccante del Real Madrid Vinicius Junior. L'unico giocatore della Serie A presente in Top 10 è lo juventino Dejan Kulusevski. Una curiosità: Sebastian Walukiewicz, difensore polacco del Cagliari, occupa la 16esima posizione e precede sia Tonali (19°) che Kean (20°). Gli altri 'italiani' presenti in classifica sono l'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic (20° a pari merito con Kean) e il difensore della Roma Marash Kumbulla (25°).

Sebastian Walukiewicz Credit Foto Getty Images

I giovani classe 2000 più promettenti al mondo

Posizione e giocatore Squadra 1. Jadon Sancho Borussia Dortmund 2. Alphonso Davies Bayern Monaco 3. Erling Haaland Borussia Dortmund 4. Sven Botman Lille 5. Vinicius Junior Real Madrid 6. Pedro Neto Wolverhampton 7. Phil Foden Manchester City 8. Ferran Torres Manchester City 9. Dejan Kulusevski Juventus 10. Jonathan David Lille 16. Sebastian Walukiewicz Cagliari 19. Sandro Tonali Milan 20. Moise Kean PSG 20. Dusan Vlahovic Fiorentina 25. Marash Kumbulla Roma

Le altre classifiche: Saka trionfa tra i 2001

Per quanto riguarda le altre classifiche del CIES, tra le giovani promesse classe 2001 lo scettro va a Bukayo Saka dell'Arsenal mentre l'unico italiano presente è Samuele Ricci, centrocampista dell'Empoli. Tra i 2002 comanda Pedri del Barcellona, nei 2003 e oltre il centrocampista del Bayer Leverkusen Florian Wirtz.

