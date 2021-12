A circa un mese di distanza dall'aggressione di cui era stata vittima a Parigi, la calciatrice del PSG Kheira Hamraoui è tornata a lavorare in gruppo insieme alla compagna di squadra Aminata Diallo. Quest'ultima era stata messa in stato di fermo dagli inquirenti perché sospettata di essere la mandante ed era in seguito stata rilasciata . A dare la notizia del ritorno sul campo di allenamento di entrambe le calciatrici è stato il tecnico Didier Ollé-Nicolle alla vigilia del match di Champions League contro il Kharkiv in Ucraina.

Da sinistra a destra, Kheira Hamraoui e Aminata Diallo Credit Foto Getty Images

Il loro allenatore: "Dobbiamo riabituarci a stare insieme"

"Sono ragazze che non giocano da un mese e che si sono allenate a tratti - spiega l'allenatore del Paris Saint Germain -. Il lato fisico e mentale è molto importante per un'atleta di alto livello e nella preparazione. È come se fossero infortunate, ci vuole tempo per tornare fisicamente e psicologicamente. Dobbiamo riabituarci a vivere insieme".

