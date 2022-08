New York Times scatena una bufera sul PSG e sulla UEFA. La celebre testata americana ha lanciato delle accuse, supportate dalle dichiarazioni di due ex dirigenti, in cui parla di "enorme conflitto di interessi" tra il presidente dei parigini Nasser Al Khelaifi e il massimo organo calcistico d'Europa. A finire nel mirino, sarebbe soprattutto quanto successo dopo Ilscatena una bufera sule sulla. La celebre testata americana ha lanciato delle accuse, supportate dalle dichiarazioni di due ex dirigenti, in cui parla di "enorme conflitto di interessi" tra il presidente dei pariginie il massimo organo calcistico d'Europa. A finire nel mirino, sarebbe soprattutto quanto successo dopo la sfida tra i francesi e il Real Madrid nella scorsa Champions League, dove la squadra di Ancelotti ribaltò il risultato dell'andata e passò il turno.

Al termine di quell'incontro, scrive il NYT, Al Khelaifi e Leonardo si scagliarono contro l'arbitro Danny Makkelie, che poi riportò quanto accaduto nel rapporto scrivendo che i due avevano "un comportamento aggressivo, cercando di entrare nello spogliatoio dell'arbitro, bloccando la porta e colpendo deliberatamente la bandiera di uno degli assistenti, rompendola". A dire il vero, la UEFA annunciò il giorno dopo di aver aperto un'inchiesta disciplinare, ma poi non si seppe nulla per un po'. Infine, a giugno, comunicò di aver squalificato Leonardo (che aveva già lasciato il PSG), ma non si pronunciò su Al Khelaifi, che nel frattempo aveva consolidato il suo legame col presidente UEFA Ceferin dopo averlo sostenuto nella lotta contro il progetto Superlega.

Alex Phillips, dirigente UEFA per quasi vent'anni, ha commentato così: "Avrebbero aspettato di trovare un momento tranquillo per insabbiare tutto e sperare che la gente l'avrebbe dimenticato. I cosiddetti organi giudicanti indipendenti non lo sono affatto ma vengono utilizzati come strumento di potere". A rincarare la dose ci ha pensato Miguel Maduro, ex presidente della commissione sulla governance della FIFA. "Nessuno che abbia interessi economici in termini di rapporti con l'Uefa dovrebbe far parte del suo consiglio". Secondo le sue parole il PSG "opera secondo un diverso insieme di regole", e per rimarcare ciò evidenzia ancora una volta l'esito del caso del fair play finanziario del 2018, ritenuto "incredibile".

