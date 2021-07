"Gli anni passano e succede sempre la stessa cosa. Abbiamo un problema come Paese, la filosofia non cambia. Vedo il Premier, l'Italia, dove Bonucci e Chiellini sono degli eroi. Dobbiamo fare in modo che anche in Spagna la gente ammiri chi ha successo", così Sergio Ramos nella sua prima intervista concessa alla stampa spagnola dopo il proprio passaggio alla corte di Pochettino in maglia PSG. Dopo Real Madrid e della Nazionale spagnola si è scagliato contro i tifosi spagnoli, criticando il loro modo di vivere il calcio e di "sostenere" i campioni locali: "L'ammirazione che proviamo per gli estranei, ci manca per i nostri connazionali. È triste, ma è la realtà. Non solo l'ho sofferto io, ma anche altri giocatori. Quando abbiamo dei campioni qui non li apprezziamo. Dobbiamo ammirare di più le persone e invidiare di meno". , cosìnella sua prima intervista concessa alla stampa spagnola dopo il proprio passaggio alla corte diin maglia. Dopo quanto successo nel corso di Euro 2020 , l'ex difensore dele della Nazionale spagnola si è scagliato contro i tifosi spagnoli, criticando il loro modo di vivere il calcio e di "sostenere" i campioni locali: "".

Su Messi al PSG

"Leo è uno dei migliori giocatori al mondo. Ma non dipende da me. Potrei dirti mille cose, ma non sarebbero decisive. Ognuno prende le decisioni che deve prendere. Ma mi piace essere circondato dai migliori e avrebbe sempre un posto nella mia squadra."

Sul nuovo compagno Mbappé

"Consigli a livello personale non posso darli. Potrei dirgli qualcosa per esperienza, ma lo farei in privato. Da giocatore del PSG, vorrei che resti. Mi piace giocare con i migliori e Mbappé è uno di loro."

Sergio Ramos in lacrime nel momento dell'addio al Real Madrid

