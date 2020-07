Allo Stade de France, nella prima partita ufficiale con pubblico in Europa, basta il tap-in del brasiliano al 14'. I parigini alzano il trofeo nazionale per la 13a volta nella loro Storia, ma i riflettori sono monopolizzati dalle condizioni del talento francese, uscito in lacrime dopo mezz'ora per un'entrataccia killer di Loic Perrin sulla caviglia destra. A rischio la sua presenza con l'Atalanta

Una serata che rimarrà nel cuore dei tifosi del PSG per tanti motivi, alcuni belli, altri meno. Molto meno. La squadra di Tuchel rimette le mani sulla Coppa di Francia (la quinta negli ultimi sei anni) dopo la finale persa lo scorso anno contro il Rennes ai rigori. Allo Stade de France basta un tap-in di Neymar al 14' dopo un'accelerazione improvvisa di Mbappè. Lo stesso talento francese dopo qualche minuto diventa tristemente protagonista della prima partita.

Coppa di Francia Scivolata killer su Mbappè: il francese esce in lacrime. A rischio il quarto con l'Atalanta? DA 2 ORE

Intorno alla mezz'ora di gioco l'ex Monaco è uscito dal campo in lacrime dopo un'entrata killer sulla sua caviglia destra da parte di Loic Perrin, difensore e capitano dei biancoverdi. Un durissimo intervento a forbice che ha acceso una rissa tra i giocatori in campo in cui sono fioccati cartellini gialli, tra cui quello di Marco Verratti, per proteste dalla panchina. Dopo l'intervento del Var il difensore, alla sua ultima presenza al Saint Etienne dopo 17 anni, è stato espulso dall'arbitro. Si attendono aggiornamenti sulle condizioni dell'attaccante in vista della finale di Coppa di Lega contro il Lione, ma soprattutto del quarto di finale di Champions League contro l'Atalanta, in programma il prossimo 12 agosto a Lisbona per le Final Eight. Sarebbe una tegola enorme per il PSG che contro gli uomini di Gasperini deve già rinunciare a Di Maria per squalifica e a Cavani che non ha prolungato per due mesi il suo matrimonio con il club a differenza di capitan Thiago Silva. Verso la fine della partita Mbappè è tornato in panchina dai compagni e dall'allenatore con stampelle e tutore alla caviglia e ha festeggiato il trofeo, il tredicesimo della storia del PSG.

La prima gara ufficiale del calcio francese è una partita a suo modo storica per il mondo del pallone in Europa: PSG-Saint-Etienne è stato, infatti, il primo match post-Covid ad andare in scena con una cornice di pubblico, seppur limitata a 5mila persone. In tribuna anche il presidente della Repubblica oltralpe, Emmanuel Macron che ha salutato ad uno a uno tutti i 22 titolari prima del fischio d'inizio.

