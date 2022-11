L'Argentina è costretta a rinunciare a un altro papabile protagonista dei prossimi Mondiali. Dopo essere stato costretto a rinunciare a Giovanni Lo Celso il c.t. Scaloni è costretto a dar seguito alle dichiarazioni poco confortanti di ieri riguardo le condizioni precarie di alcuni giocatori e rimanda a casa Nico Gònzalez. L'attaccante della Fiorentina, già più volte costretto quest'anno ai box da innumerevoli guai fisici, è costretto a dire addio al sogno di partecipare alla rassegna iridata di Qatar 2022 a causa di una lesione muscolare.

Un duro colpo per l'esterno, che sarà rimpiazzato dall'esperienza e dalla qualità di Angel Correa, da anni perno dell'Atletico Madrid di Simeone. Quello di Gonzalez è solo l'ultimo di una lunga lista di giocatori importanti che non prenderanno parte alla competizione causa infortunio: gli ultimi in ordine di tempo sono stati il francese Nkunku e la star senegalese Sadio Mané.

