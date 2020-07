Ufficializzato il calendario e la divisione degli stadi della 22esima edizione dei Campionati del mondo, la prima che si svolgerà a stagione in corso nei mesi di novembre e dicembre.

Adesso è ufficiale, il 21 novembre 2022 prenderà il via il Mondiale di calcio in Qatar, la prima delle 22 edizioni fin qui disputate a non svolgersi nei mesi di giugno e luglio, a stagione ormai terminata per quanto riguarda i top campionati europei. A due anni esatti dalla scelta della sede, infatti, è stato stilato il calendario ufficiale con date e stadi in cui andranno in scena le 64 partite della competizione.

Serie A Ibrahimovic, 100 volte Milan e un futuro incerto: ha senso rinnovargli il contratto? DA UN' ORA

Lo svolgimento della competizione

Match inaugurale il 21 novembre alle 13.00 locali all’Al Bayt Stadium, un impianto da 60.000 posti situato nel nord est della regione, presso la municipalità di Al Khor. Le partite dei gironi si svolgeranno fino al 2 dicembre su quattro diverse fasce orarie: 13.00, 16.00, 19.00 e 22.00 ora locale. Dal 3 al 6 dicembre spazio agli ottavi di finale, con i quarti che, invece si svolgeranno tra il 9 e il 10, lasciando dunque spazio a qualche giorno di pausa. Altri due giorni di stop e al via le semifinali, il 13 e il 14 dicembre, rispettivamente presso il Lusail Stadium e l’Al Bayt Stadium. Il 17 sarà il giorno della finale 3°/4° posto al Khalifa International Stadium, mentre la finalissima andrà in scena il 18 dicembre alle 18.00 davanti agli 80.000 del Lusail Stadium.

Gli stadi di Qatar2022

STADIO CAPIENZA PARTITE DISPUTATE Al Bayt Stadium 60.000 9 Khalifa International Stadium 45.416 8 Al Thumana Stadium 40.000 8 Al Rayyan Stadium 40.000 7 Lusail Stadium 80.000 10 Ras Abu Aboud Stadium 40.000 7 Education City Stadium 40.000 8 Al Janoub Stadium 40.000 7

Play Icon WATCH Oddo e il taglio di capelli a Camoranesi ai Mondiali 2006: "Tutta colpa di Gattuso!" 00:02:21

Serie A Caso Brozovic, dopo il ritiro della patente arriva l'ironia sui social DA 2 ORE