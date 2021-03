circa 6500 operai deceduti in 11 anni (12 morti a settimana!), da quando sono cominciati i lavori su stadi e strutture che ospiteranno Numeri assurdi, ma nascosti ai media. Secondo un’inchiesta del Guardian , si parlerebbe di), da quando sono cominciati i lavori su stadi e strutture che ospiteranno le squadre partecipanti ai Mondiali 2022

Per questo, alcune Nazionali hanno deciso di gridare al mondo la propria disapprovazione, sfruttando la vetrina delle qualificazioni mondiali: la Germania è stata la prima, nella serata di giovedì, poi Norvegia, Olanda e Danimarca hanno seguito nei giorni successivi. La FIFA per ora non ha multato nessuno, forse per evitare ulteriore malcontento: vedremo se nelle prossime settimane sarà fatta luce su questa vicenda, rimasta per troppo tempo mai raccontata.

Germania

Germania: "Human Rights" Credit Foto Twitter

Norvegia

La protesta della Norvegia Credit Foto Imago

Olanda

La protesta dell'Olanda Credit Foto Getty Images

Danimarca

La protesta della Danimarca contro il Qatar Credit Foto Getty Images

