L'Italia Under 21 si qualifica agli Europei 2023. Lo fa con merito dopo una prova convincente contro l'Irlanda, in un match in cui era vietato perdere. La sblocca il solito Rovella su rigore, poi si prende la scena l'ottimo Cambiaghi. Dopo pochi istanti di ripresa Pellegri firma il terzo gol, prima del rigore del momentaneo 3-1 di Coventry. Nel finale il poker lo cala Quagliata su assist di Ricci. Primo posto nel girone e pass per la fase finale ottenuto.

Mattia Viti in Italia-Irlanda Under 21 Credit Foto Getty Images

Il Tabellino

ITALIA-IRLANDA 4-1

ITALIA (4-4-2): Plizzari; Okoli, Pirola, Viti, Parisi (66'Quagliata); Cambiaso, Ricci, Rovella (88' Ranocchia), Bove (66'Miretti); Pellegri (83'Esposito), Cambiaghi (88'Colombo)

IRLANDA (4-4-2): Maher; O'Connor, Cashin (83'O'Brien), McGuinness, Bagan (46'Lyons); Smallbone, Coventry, Kilkenny (62'Odubeko), Wright; Kerrigan (62'Noss), Ferguson (74'Ogunfaolu)

GOL: 20' Rovella (R.), 35' Cambiaghi, 46' Pellegri, 62' Coventry (R.), 86' Quagliata

ASSIST: Ricci

La cronaca in 12 momenti chiave

1' - PELLEGRI! Subito pericoloso con un destro da posizione complicata. Diagonale parato con i piedi da MAHER.

19' - CALCIO DI RIGORE PER L'ITALIA! Trattenuta evidente di MCGUINNES su OKOLI.

20' - ROVELLA! NON SBAGLIA! Spiazzato il portiere con un rigore non troppo angolato. 1-0

35'- CAMBIAGHI! 2-0! Destro di precisione da fuori area, MAHER non è reattivo e il pallone si infila in rete.

45' - Ancora CAMBIAGHI! Sinistro velenoso toccato dal portiere sopra la traversa.

46' - PELLEGRI! TRIS ITALIA! Ingenuità della difesa che si fa sorprendere dalla pressione di CAMBIAGHI che tocca un pallone verso la porta, palla che carambola sul portiere e finisce sui piedi di PELLEGRI che deve solo appoggiare in rete.

49' - KILKENNY! Bordata dalla distanza che non trova per poco l'incrocio dei pali.

56' - CAMBIAGHI! Sempre pericoloso l'attaccante del Pordenone. Diagonale mancino rasoterra su cui è bravo a rispondere MAHER.

59' - VITI! Vicino al gol il difendore dopo che MAHER era stato superato dal corner sul secondo palo. Non è riuscito a girare verso la porta Viti.

60' - CALCIO DI RIGORE PER L'IRLANDA! VITI mette giù SMALLBONE in area di rigore.

62' - COVENTRY! Spiazzato PLIZZARI. La riapre l'Irlanda.

86' - QUAGLIATA! POKER! Assist nel cuore dell'area di RICCI, QUAGLIATA arriva in corsa e deposita in rete da due passi.

Rivivi il Live

Il Migliore

Nicolò CAMBIAGHI: giocatore dal brillante futuro, oggi mostra tutte le sue qualità tecniche riuscendo a coprire il campo in maniera totale.

Il Momento social

