battendo il Perù ai rigori nel decisivo spareggio intercontinentale di Doha. I Socceroos raggiungono così la Coppa del Mondo per la sesta edizione nella loro storia e la quinta consecutiva. Si spegne dal dischetto invece il sogno della nazionale sudamericana, ad un passo dalla seconda qualificazione consecutiva. La formazione biancorossa cerca di prendere le redini dell'incontro dall'inizio, ma Gianluca Lapadula e compagni non sono mai stati capaci di affondare la nazionale oceanica. Nulla di fatto durante i tempi supplementari, si decide tutto dunque ai calci di rigore. L'Australia sbaglia immediatamente, il peruviano Advincula calcia fuori e rimette tutto in equilibrio, fino all'errore decisivo di Alex Valera. L'Australia si qualifica ai Mondiali di calcio 2022 in Qatar,nel decisivo spareggio intercontinentale di Doha. I Socceroos raggiungono così la Coppa del Mondo per la sesta edizione nella loro storia e la quinta consecutiva. Si spegne dal dischetto invece il sogno della nazionale sudamericana, ad un passo dalla seconda qualificazione consecutiva. La formazione biancorossa cerca di prendere le redini dell'incontro dall'inizio, ma Gianluca Lapadula e compagni non sono mai stati capaci di affondare la nazionale oceanica. Nulla di fatto durante i tempi supplementari, si decide tutto dunque ai calci di rigore. L'Australia sbaglia immediatamente, il peruviano Advincula calcia fuori e rimette tutto in equilibrio, fino all'errore decisivo di Alex Valera.

Ad

Andrew Redmayne, subentrato a Mathew Ryan al 120° per difendere la porta esclusivamente durante la lotteria dagli undici metri: balletto alla Dudek che ipnotizza Valera, sua la parata decisiva sull'undicesima esecuzione dal dischetto. Quella che manda i Socceroos direttamente nel girone D insieme a Francia, Danimarca e Tunisia ( Eroe della serata il secondo portiere dell'Australia, subentrato a Mathew Ryan al 120° per difendere la porta esclusivamente durante la lotteria dagli undici metri: balletto alla Dudek che ipnotizza Valera, sua la parata decisiva sull'undicesima esecuzione dal dischetto. Quella che manda i Socceroos direttamente nel il calendario completo ).

Qualificazioni Mondiali Asia Australia allo spareggio finale col Perù: Emirati Arabi ko 2-1 07/06/2022 A 22:02

Il portiere di riserva Andrew Redmayne è l'uomo partita dello spareggio mondiale Australia-Perù Credit Foto Getty Images

Il tabellino

AUSTRALIA-PERÙ 5-4 d.c.r. (0-0)

AUSTRALIA (4-2-3-1): Ryan; Rowles, Atkinson, Duke, Behich; Irvine, Boyle; Leckie, Mooy, Hrustic; Wright. All. Arnold.

PERU (4-3-3): Gallese; Advincula, Zambrano, Callens, Trauco; Tapia, Peña, Gonzáles; Carrillo, Lapadula, Cueva. All. Gareca.

SEQUENZA RIGORI: Boyle (AUS, parato), Lapadula (PER, gol), Mooy (AUS, gol), Callens (PER, gol), Goodwin (AUS, gol), Advincula (PER, sbagliato), Hrustig (AUS, gol), Tapia (PER, gol), MacLaren (AUS, gol), Flores (PER, gol), Mabil (AUS, gol), Valera (PER, parato).

La delusione dei giocatori del Perù per l'esclusione dai Mondiali Credit Foto Getty Images

Da Donnarumma a Salah: la Top 11 degli esclusi a Qatar 2022

Qualificazioni mondiali America del Sud Lapadula e il Perú al playoff, Colombia e Cile eliminate 30/03/2022 A 01:38