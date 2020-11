L’Algeria non va oltre al pareggio (2-2) nel match contro lo Zimbabwe valido per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, ma la partita rimarrà negli annali per lo splendido gol realizzato da Riyad Mahrez, una rete che ricorda moltissimo quella realizzata da Antonio Cassano contro l’Inter, quella che lo rese famoso ancora ragazzino con la maglia del Bari.