Il Camerun non potrà contare su Eric Choupo-Moting – attaccante del Bayern Monaco – per le gare di qualificazione alla Coppa d'Africa. L’ex PSG non avrebbe risposto alla convocazione del CT Antonio Conceiçao, inviata via e-mail dalla Federcalcio del Camerun. Non ci sono motivazioni né fisiche né disciplinari dietro questa scelta ma, da quanto rivela la Bild, la comunicazione non sarebbe mai arrivata nella casella di posta del Bayern Monaco. A quanto pare la FECAFOOT avrebbe inviato la mail a sé stessa invece che all’indirizzo dei bavaresi.

Il padre e agente di Choupo-Moting ha fatto sapere che il ragazzo non ha preso bene l’accaduto: "Sono stato contattato dalla federazione per sapere cosa stesse succedendo. Ho contattato il Bayern e mi hanno confermato di non aver ricevuto alcun invito. A quanto pare lo hanno inviato a un indirizzo sbagliato e se ne sono accorti solo stamattina. È una mancanza di professionalità".

