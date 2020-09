Pesante battuta d’arresto per l’Italia under 21 nella corsa verso gli Europei di categoria di calcio del 2021: gli azzurrini sono stati infatti sconfitti per 3-0 in trasferta dai pari età della Svezia, con doppietta di Almqvist al 12′ ed al 29′ e rete di Henriksson al 51′. Azzurrini che falliscono così l’aggancio all’Irlanda, prima in classifica, avanti di tre punti ma con una gara in più, mentre l’Islanda resta ad un punto dall’Italia, a parità di gare disputate.

Nel primo tempo la gara si fa subito in salita per i ragazzi di Nicolato, con la Svezia che praticamente alla prima occasione passa in vantaggio: al 12′ Almqvist segna con un tocco sotto misura a correggere una conclusione di Irandust. Poco prima della mezz’ora ecco il raddoppio dei padroni di casa: ancora Almqvist va a segno al termine di un’azione in contropiede. L’Italia si rende pericolosa solo nel finale con una rovesciata di Cutrone che scheggia la traversa.

Champions League L’Atalanta giocherà la Champions a Bergamo: ok il sopralluogo UEFA UN' ORA FA

Nella ripresa Nicolato butta subito nella mischia Varnier e Scamacca per Maleh e Sottil, ma è la Svezia a calare il tris: al 51′ sugli sviluppi di un angolo Henriksson colpisce a botta sicura a due passi dalla porta di Carnesecchi. Notte fonda per gli azzurrini, che perdono per 3-0: ora sarà fondamentale il doppio impegno ad ottobre in Islanda e contro l’Irlanda per riuscire a centrare la qualificazione ai prossimi Europei di categoria.7

Sebastiano Esposito, una stella nata nel 2002: ma che altro è successo quell'anno?

Calciomercato Bonaventura-Fiorentina, Gomez a Dubai? La giornata di calciomercato in 1 minuto 2 ORE FA