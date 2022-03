Montenegro U21-Italia U21, match valido per la sesta giornata del gruppo F di qualificazioni ai prossimi Europei del 2023, è terminato sul punteggio di 1-1, frutto delle reti di Rakonjac e Ricci. La gara è stata arbitrata dall'ungherese Berke. Con questo risultato gli Azzurrini raggiungono la Svezia in testa al girone.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Italia U21

CARNESECCHI 6 - Non ha responsabilità sul gol. Non arrivano altri pericoli dalle sue parti.

BELLANOVA 5,5 - Arrembante a tratti, ma dietro i passaggi a vuoto sono ancora troppi, così come gli errori tecnici banali.

LOVATO 5 - Sembra spaesato, con la testa da un'altra parte. Per esperienza ad alti livelli è tra i leader di questa Nazionale, ma oggi toppa completamente la partita.

OKOLI 5 - In ansia già dai primi minuti, sbaglia tantissimi appoggi e va troppo spesso in difficoltà sotto la pressione avversaria. L'errore clamoroso sottoporta nel finale si aggiunge ad una prestazione già di per sé negativa.

PARISI 5,5 - La corsa c'è, tutto il resto ancora no. Spesso frenetico, per lo meno si spende.

PORTANOVA 6 - Ultimo a mollare, stupisce per la maturità con cui affronta le partite. Sporca tutti i palloni avversari, lavorando bene in interdizione.

ESPOSITO 5 - Non azzecca un singolo pallone. Gioca con tanta confusione in testa e non regge il centrocampo: poco fosforo, troppo poco.

RICCI 6 - Primo gol in azzurro ad insabbiare una gara giocata sottotono come il resto dei compagni. Sufficienza risicatissima.

Dal 63' FAGIOLI 6 - Tra i pochi a provare a mettere ordine e pensiero. E' anche tra i meno imprecisi a livello tecnico.

COLOMBO 5 - Innocuo e mal servito. Con Lucca non si trovano e la fantasia per inventarsi qualcosa di sicuro non gli appartiene.

Dal 63' CANCELLIERI 5,5 - Non crea pericoli degni di nota.

LUCCA 4,5 - Non tiene su un pallone che sia uno, sembra il lontano parente dell'attaccante devastante di inizio stagione. Va aspettato, ma il momento per lui è davvero no.

Dall'81' GAETANO s.v. - Troppo poco tempo a disposizione per entrare in partita.

VIGNATO 5,5 - Tra i pochi ad alzare, seppur saltuariamente, il tasso tecnico dei suoi. Tenta qualche sporadica giocata, ma le idee oggi mancano anche a lui.

Dall'81' YEBOAH s.v. - Non ha alcuna chance, né la capacità di crearsele da solo.

All. NICOLATO 5 - Il suo grido disperato sulla pochezza di materiale umano si riflette sulla pochezza tecnica offerta dalla sua Under 21 oggi: nessuno, neanche i pochi già in pianta stabile in Serie A, ha fatto la differenza. Se in Nazionale siamo messi male, in Under 21 la musica non è tanto più dolce.

Le pagelle del Montenegro U21

Ivezic 6; Pesukic 6, Perovic 6,5, Babic 6, Raznatovic6; Brnovic (60' Vukotic), Janjic 5,5 (90' Kristovic s.v.); Vukovic 6 (73' Strikovic 6), Divanovic 5,5, Krstovic 6,5; Rakonjac 7 (73' Bojovic 6). All.: M. Vukotic 6,5.

