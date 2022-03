La figuraccia dell'Italia dei grandi con la Macedonia sembra aver in qualche modo scosso anche l'Italia Under 21, che a Podgorica non va oltre l'1- 1 contro il modesto Montenegro. Su un campo impresentabile inizia malissimo il match per i ragazzi di Nicolato: il Montenegro è più in palla, arriva prima sui contrasti e mette in imbarazzo con il pressing una linea difensiva azzurra distratta e scollegata. La frittata si completa al 37', con Rakonjac che raccoglie un pallone sporco in area e fulmina Carnesecchi. Sussulto d'orgoglio quantomeno immediato per gli Azzurrini, che pareggiano due minuti più tardi grazie al primo gol di Samuele Ricci. Nella ripresa l'Italia prova a costruire qualcosa in più senza però mai trovare davvero soluzioni offensive convincenti: la chance arriva su palla inattiva nel finale, ma Okoli di testa la mette clamorosamente a lato. Un punto, quello conquistato a Podgorica, che permette alla Nazionale di agganciare in vetta al gruppo F la Svezia. Ora, martedì, la Bosnia per ripartire e dimenticare una serata storta.

Il tabellino

Montenegro U21-Italia U21 1-1

MONTENEGRO U21 (4-2-3-1): Ivezic; Pesukic, Perovic, Babic, Raznatovic; Brnovic (60' Vukotic), Janjic (90' Kristovic); Vukovic (73' Strikovic), Divanovic, Krstovic; Rakonjac (73' Bojovic). All.: M. Vukotic.

ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Okoli, Parisi; Portanova, Esposito, Ricci (63' Fagioli); Colombo (63' Cancellieri), Lucca (81' Gaetano), Vignato (81' Yeboah). All.: P. Nicolato.

ARBITRO: B. Berke

GOL: 37' Rakonjac, 39' Ricci

AMMONITI: 34' Krstovic, 53' Janjic, 57' Colombo, 90+2 Raznatovic.

ESPULSI: -

NOTE: recupero 3'

La cronaca in 4 momenti

37 - RAKONJAC! MONTENEGRO IN VANTAGGIO! Posizione dubbia dell'attaccante dei padroni di casa, che lascia scendere un pallone deviato e fulmina Carnesecchi col sinistro.

39 - RICCIIIII!! RICCIIIII!! LA RIAPRE SUBITO L'ITALIA!!! Cross dalla destra di Bellanova, una leggera deviazione favorisce Ricci che dentro l'area scarica in porta il gol del pari!

79 - KRSTOVIC!! CHE RISCHIO!! Perde ancora una volta palla l'Italia nella propria trequarti, ne approfitta l'attaccante montenegrino per calciare dai 20 metri: palla alta di poco sopra la traversa.

85 - OKOLIIIIII!! MA COME HA FATTO A SBAGLIARE!! Errore inspiegabile del difensore della Cremonese, che era sfilato davanti al diretto marcatore prima di spedirla di testa a lato a due passi dalla linea di porta!

Il momento social

MVP

Il migliore - RAKONJAC: un gol da opportunista e tanto lavoro sporco. Mette in grossa difficoltà Lovato ed Okoli, non facendoli ragionare.

Il peggiore - LUCCA: Lorenzo non c'è ed è un po' che, semplicemente va così. La squadra, imballata e senza idee, non lo aiuta ma anche lui ci mette del suo perdendo ogni contrasto e non tenendo mai su il pallone. Momento davvero negativo per il bomber del Pisa.

