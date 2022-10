L'urna di Francoforte ha delineato la composizione dei gironi di qualificazione alla fase finale dei prossimi Europei, in programma in Germania dal 10 giugno al 10 luglio 2024. L'Italia è finita nel Girone C: gli azzurri affronteranno ancora una volta l'Inghilterra, sconfitta nella finale di Euro 2020 a Wembley e appena battuta nel girone di Nations League. Le altre avversarie della nostra Nazionale saranno Ucraina, Macedonia del Nord (contro cui arrivò la bruciante eliminazione nella semifinale playoff a Palermo valida per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022) e Malta.

Qualificazioni a Euro 2024: tutti i gironi

Girone A - Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro

Girone B - Olanda, Francia, Irlanda, Grecia, Gibilterra

Girone C - Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta

Girone D - Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia

Girone E - Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Isole Far Oer, Moldavia

Girone F - Belgio, Austria, Svezia, Azerbaigian, Estonia

Girone G - Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania

Girone H - Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino

Girone I - Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra

Girone J - Portogallo, Bosnia, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein.

Qualificazioni: date e formula

Le partite di qualificazione si disputeranno da marzo a novembre 2023. Le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde classificate si qualificheranno direttamente a Euro 2024, mentre gli ultimi tre posti saranno assegnati a marzo 2024 attraverso i playoff (semifinali e finali). Si qualificheranno ai playoff 12 Nazionali, che affronteranno tre percorsi separati da 4 squadre ciascuno: le vincitrici dei gironi di Nations League (dalla Lega A alla Lega C) a meno che non si siano già qualificate per la fase finale del torneo direttamente dalla fase a gironi dell'Europeo (in questo caso accederà ai playoff la squadra successiva meglio piazzata nella classifica della lega in questione). La Germania, in qualità di Paese ospitante, è qualificata di diritto agli Europei 2024.

