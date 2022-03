Italia-Bosnia Under 21, match valido per le qualificazioni agli Europei 2023, è terminato sul punteggio di 1-0 in favore degli uomini di Nicolato. Al Nereo Rocco di Trieste, gli Azzurrini compiono un altro piccolo grande passo verso la qualificazione come prima nel girone. Nicolato rivoluziona la scialba Italia vista contro il Montenegro – Lorenzo Lucca rimane in panchina – e il cambio di interpreti, unito alle condizioni migliori del terreno, premiano la tecnicità dell’Italia.

Gli Azzurrini infatti comandano con un possesso palla frastornante e capitalizzano sull’unica chance concreta del primo tempo: al 14’ Nicolò Rovella trova il suo primo gol in azzurro su un flipper impazzito in area di rigore. Ed è una zampata decisiva la sua, perché il resto della partita ha ben poco da raccontare: la Bosnia non riesce mai a forzare la catena difensiva azzurra, che seppur giocando a strappi, porta a casa tre punti d’oro. L’Italia vola così a quota 17 punti nel girone e attende il cruciale esito di Svezia-Irlanda.

Nicolò Rovella esulta per il gol alla Bosnia, Italia U21, Getty Images Credit Foto Getty Images

Tabellino

ITALIA U21-BOSNIA U21 1-0

ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Okoli, Quagliata (67’ Parisi); Esposito (67’ Ricci), Fagioli, Rovella (86’ Portanova); Yeboah, Colombo (74’ Cancellieri), Vignato (87’ Cambiaghi). All. Nicolato.

BOSNIA U21 (4-3-3): Cetkovic; Dejanovic, Milojevic, Barisic, Nikic; Begic, I. Savic; Basic (74’ Ilic); M. Savic (74’ Memic), Lukic (67’ Hodzic), Hasic (67’ Osmic). All. Starcevic.

Arbitro: Nicolas Laforge.

Gol: 14’ Rovella (I)

Ammoniti: Fagioli (I), Begic (B), Cambiaghi (I)

La cronaca in 5 momenti chiave

14 - GOL! NICOLO' ROVELLA, 1-0 ITALIA! Un cross di Fagioli si trasforma in una carambola nel cuore dell'area bosniaca, Rovella si trova a tu per tu col portiere e conclude appena sotto la traversa.

30 - CARNESECCHI E' UN GATTO! Miracolo del portiere della Cremonese sul colpo di tacco ravvicinato di Lukic! L'Italia si salva!

44 - COSA SI E' INVENTATO COLOMBO! E' l'unico a crederci su un pallone in profondità: l'ala azzurra riesce a tenere la sfera in campo, poi conclude in porta da posizione defilata. Cetkovic risponde in angolo.

60 - QUAGLIATA SI DIVORA IL 2-0! L'azione parte dalll'incursione di Rovella, che impone un triangolo con Colombo al limite dell'area. La palla filtra per l'accorrente Quagliata, che tutto solo davanti al portiere sbaglia un rigore in movimento calciando a lato.

63 - DOPPIA CHANCE ITALIA! Prima Colombo dribbla il portiere ma centra Nikic che salva a porta vuota. Poco dopo l'Italia torna a spingere e Yeboah schiaccia di testa: Cetkovic la blocca.

IL MIGLIORE - Nicolò ROVELLA: la sua stoccata ravvicinata mette in discesa la partita defll'Italia. Faro in impostazione e mastino in difesa. Si mette alle spalle un periodo cupo con il suo primo gol in maglia azzurra.

IL PEGGIORE - Salvatore ESPOSITO: parte bene con qualche verticalizzazione a spaccare la metà campo bosniaca, poi cala a picco. Regala troppe palle sanguinose ai bosniaci.

