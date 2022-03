Per gli Azzurrini, reduci dal pareggio per 1-1 col Montenegro settimana scorsa, si presenta una sfida non banale. In classifica, la Bosnia dista soli tre punti dalla squadra di Nicolato ma ha due partite in più. L’Italia è ancora imbattuta nel girone, e si trova in testa alla classifica a pari punti con la Svezia, che però ha giocato una partita in più. Siamo alla stretta finale, e l’Italia vuole assicurarsi il primo posto che garantirebbe la qualificazione senza venire ripescata come migliore seconda o dagli spareggi, oltre a far tirare un sospiro di sollievo dopo il naufragio della Nazionale maggiore

FINE DEL PRIMO TEMPO! ITALIA-BOSNIA 1-0

Decide il gol di Rovella. Italia che comanda la gara con un possesso frastornante, ma conclude poco in porta. Un miracolo di Carnesecchi ha tenuto a galla gli azzurrini. Nel secondo tempo servirà più ritmo!

45 - Assegnato un solo minuto di recupero!

44 - COSA SI E' INVENTATO COLOMBO! E' l'unico a crederci su un pallone in profondità: l'ala azzurra riesce a tenere la sfera in campo, poi conclude in porta da posizione defilata. Cetkovic risponde in angolo.

41 - Sul ribaltamento di fronte Rovella prova a prevalere nuovamente su un flipper in area di rigore, ma l'arbitro segnala il fuorigioco.

39 - BLACKOUT DI ESPOSITO! Il centrocampista azzurro sbaglia un passaggio e regala palla sulla propria trequarti. Hasic prova a inventarsi qualcosa, Carnesecchi risolve tutto in uscita.

37 - YEBOAH MIRA LA PORTA! L'azzurro si libera nei pressi del vertice dell'area di rigore e scarica un tiro debole, che Cetkovic blocca senza problemi.

35 - Pochi sussulti in questo primo tempo. L'Italia fa possesso, ma deve stare attenta a non sedersi sugli allori.

32 - Primo calo di tensione dell'Italia! La Bosnia è andata vicinissima al pareggio.

30 - CARNESECCHI E' UN GATTO! Miracolo del portiere della Cremonese sul colpo di tacco ravvicinato di Lukic! L'Italia si salva!

28 - Procede a singhiozzo la catena di sinistra azzurra: Quagliata, Fagioli e Vignato faticano a trovare la giusta sintonia.

26 - Ottima iniziativa di Bellanova, che dipinge un bel cross sul secondo palo per Vignato. Dejanovic intercetta il pallone all'ultimo!

25 - Ancora Yeboah, che fa a sportellate con Barisic e guadagna un calcio di punizione nella metà campo avversaria. L'Italia gestisce.

23 - Yeboah punta l'uomo in ripartenza, ma perde il controllo sul più bello. La Bosnia si salva.

20 - Cresce Nicolò Fagioli, che dopo aver generato l'azione da gol serra le fila in difesa.

17 - Un gol che mette in discesa la partita degli Azzurri. La Bosnia ora deve cambiare strategia.

14 - GOOOOOOOLLLLL! NICOLO' ROVELLA, 1-0 ITALIA! Un cross di Fagioli si trasforma in una carambola nel cuore dell'area bosniaca, Rovella si trova a tu per tu col portiere e conclude appena sotto la traversa.

14 - Perde qualche tempo di gioco di troppo l'Italia, che non riesce a sbilanciare le linee difensive della Bosnia.

12 - Fallaccio di Savic su Fagioli! Un durissimo pestone da dietro. Laforge risparmia il giallo.

10 - Che cioccolatino di Rovella per l'inserimento defilato di Colombo! L'ala azzurra guadagna un corner.

07 - Yeboah crea qualche problema in uscita al portiere Cetkovic, che se la cava con un rimpallo fortunato.

06 - Prova a ritagliarsi qualche varco l'Italia, con Fagioli e Vignato molto attivi tra le linee. Ma tutta la Bosnia è arroccata nella propria metà campo...

03 - Lungo possesso palla dell'Italia, che imposta con Rovella e la catena di difesa. Le condizioni del terreno, a differenza di Podgorica, sono ottimali per una squadra tecnica come la nostra.

SI PARTE!

Primo possesso per gli Azzurrini.

17:25 - Tutto pronto a Trieste!

Il sole splende sul Nereo Rocco, con le squadre che hanno appena terminato la fase di stretching. Manca pochissimo. Da tenere d'occhio anche la partita Svezia-Irlanda, che partirà dalle 18.00.

17:00 - MONTENEGRO-ITALIA U21 1-1

Rivivi l'ultima gara degli Azzurrini: i ragazzi di mister Nicolato giocano una brutta gara contro un avversario alla portata: agganciata la Svezia in vetta al girone, ma l'attacco non gira. Troppi anche gli errori tecnici.

16:55 - Il direttore di gara sarà Nicolas Laforge, del Belgio.

16:50 - LA CLASSIFICA DEL GRUPPO F

SVEZIA 14 pt (7 partite giocate)

ITALIA 14 pt (6 partite giocate)

BOSNIA 11 pt (8 partite giocate)

IRLANDA 10 pt (6 partite giocate)

MONTENEGRO 8 pt (8 partite giocate)

LUSSEMBURGO 1 pt (7 partite giocate)

16:45 - LE FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Okoli, Quagliata; Esposito, Fagioli, Rovella; Yeboah, Colombo, Vignato. All. Nicolato.

BOSNIA U21 (4-3-3): Cetkovic; Dejanovic, Milojevic, Barisic, Nikic; Begic, I. Savic; Basic; M. Savic, Lukic, Hasic. All. Starcevic.

ITALIA-BOSNIA U21 LIVE!

Amici di Eurosport, un saluto da Lorenzo Rigamonti! Benvenuti alla diretta scritta di Italia Under 21–Bosnia Under 21, match valido per le qualificazioni agli Europei 2023.

