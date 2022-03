Italia-Bosnia Under 21, match valido per il girone F delle qualificazioni agli Europei del 2023 è terminato sul punteggio di 1-0 in favore degli Azzurrini, frutto della rete di Nicolò Rovella. L'Italia sale a quota 17 punti nel girone F, mettendo pressione alla Svezia impegnata con l'Irlanda. Tra le fila dell'Italia brillano anche Carnesecchi e Colombo, mentre deludono Esposito e Vignato.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Italia Under 21

Marco CARNESECCHI 7: toglie le castagne dal fuoco con un intervento felino sul colpo di tacco ravvicinato di Lukic. Sempre sul pezzo.

Raoul BELLANOVA 6: un cross al bacio per Vignato, intercettato dalla difesa, è l'unico suo squillo della gara. Troppo poco.

Matteo LOVATO 6,5: attento nel tappare i buchi e preciso nel dialogo corto con i registi azzurri. Fa il suo.

Caleb OKOLI 6,5: gara approcciata con l'entusiasmo giusto. La Bosnia arriva dalle sue parti col fiato corto, lui chiude tutte le porte senza tremare minimamente.

Giacomo QUAGLIATA 5,5: partenza falsa nel primo tempo: paga l'emozione del debutto ufficiale in azzurro. Nel secondo tempo invece attacca l'area bosniaca con più sicurezza creando qualche grattacapo. (Dal 67' PARISI 6: contiene bene i nuovi entrati Osmic e Hodzic)

Salvatore ESPOSITO 5: parte bene con qualche verticalizzazione a spaccare la metà campo bosniaca, poi cala a picco. Regala troppe palle sanguinose ai bosniaci. (Dal 67' RICCI 5,5: impreciso in un tentativo di impostazione, la Bosnia non lo punisce).

Nicolò FAGIOLI 6,5: partita di tante idee e guizzi. Piedi sporchi in più di un frangente, ma l'1-0 azzurro scaturisce da un suo cross.

Nicolò ROVELLA 7,5: la sua stoccata ravvicinata mette in discesa la partita dell'Italia. Faro in impostazione e mastino in difesa. Si mette alle spalle un periodo cupo con il suo primo gol in maglia azzurra.

Nicolò Rovella abbraccia Esposito dopo il gol alla Bosnia, Italia Under 21, Getty Images Credit Foto Getty Images

Kelvin YEBOAH 5,5: gioca di sponda e fa il minimo indispensabile per tenere in avanti i suoi. La porta però la vede col binocolo.

Lorenzo COLOMBO 6,5: si nutre delle sponde con Yeboah e regala qualche fiammata di qualità. (Dal 74' CANCELLIERI 6: allunga il campo in ripartenza, ci mette i polmoni).

Emanuel VIGNATO 5: gara piuttosto incolore la sua. Spazia poco in attacco e in profondità, appiattendo la squadra di Nicolato.

All. NICOLATO 5,5: un'Italia col freno a mano tirato, che nonostante il successo non alleggerisce le preoccupazioni di questo cupo periodo storico. Serve più personalità e costanza sul campo.

Le pagelle della Bosnia Under 21

BOSNIA U21 (4-3-3): Cetkovic 6; Dejanovic 6, Milojevic 6, Barisic 6, Nikic 6,5; Begic 5,5, I. Savic 5,5 ; Basic 6 (74' Ilic 5,5); M. Savic 5,5 (74' Memic 6), Lukic 5 (Dal 67' Hodzic 5,5), Hasic 5 (dal 67' Osmic 5,5). All. Starcevic 5.

