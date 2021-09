Seconda partita e seconda vittoria dell'Italia Under 21 nel Girone F di qualificazione a Euro 2023. Dopo avere piegato 3-0 il Lussemburgo giovedì scorso, gli azzurrini allenati da Paolo Nicolato si ripetono e battono 1-0 il Montenegro: al Romeo Menti di Vicenza decide un gol di Colombo in avvio di ripresa. Tre punti preziosissimi per l'Italia che rimane così a punteggio pieno. Tre punti arrivati al termine di una prestazione non memorabile dal punto di vista qualitativo, ma nella quale Tonali e compagni hanno mostrato una buona solidità. Brivido al 92' con Carnesecchi decisivo su un destro violento di Krstovic. L'Italia Under 21 tornerà in campo il prossimo 8 ottobre a Zenica contro la Bosnia.