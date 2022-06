Segui il liveblog con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul match valido per il girone di qualificazione all'Europeo Under 21. L'Italia con una vittoria sarebbe certa del pass per il torneo 2023, la Svezia deve vincere per agganciare gli azzurrini.

SVEZIA-ITALIA 1-0

46' - 2 minuti di recupero. Assalto dell'Italia.

44' - Inserimento di PELLEGRI sul primo palo, l'attaccante di proprieta del Monaco prova unadifficile conclusione di tacco che sorvola la traversa.

42' - TRAVERSA DI PELLEGRI! Cross di CAMBIASO dalla destra, PELLEGRI stacca alto ma non imprime potenza al colpo di testa che spiove sulla traversa trovando impreparato BROLIN.

39' - CAMBIAGHI! Trova spazio in velocità e prova il tiro di potenza sul primo palo. BROLIN è attento e tocca in corner.

38' - OCCASIONE SVEZIA! PIROLA si fa sfilare da AL HAJJ che si presenta davanti a PLIZZARI bravo a chiudergli la porta in uscita, l'attaccante si defila e serve JANSSON la cui conclusione viene chiusa in angolo.

36' - PIROLA! Schiacciata di testa in mischia che trova la grande risposta di BROLIN. Vicinissimi al pari gli azzurri.

35' - Proteste vibranti dell'Italia! Tocco di mano in area svedese su un destro di CAMBIAGHI diretto in area piccola.

32' - Azzurri poco incisivi negli ultimi 30 metri. Nessuna occasione creata in questa mezz'ora.

28' - Secondo giallo della gara. Gamba alta di OUSOU punita dall'arbitro.

25' - WALEMARK! Sinistro da fuori velenoso, una deviazione sporca il pallone a fil di palo. Corner.

24' - Match molto combattuto, l'Italia sta provando ad aggirare la difesa di casa finora sempre organizzata e compatta.

20' - Niente da fare per LOVATO. Al suo posto entra VITI, al debutto con l'Under 21.

16' - Ci prova ancora GUSTAVSSON! Sponda all'indietro di WALEMARK al limite dell'area, tiro al volo dell'autore del gol che questa volta è meno fortunato e mette alto.

13' - Reagisce l'Italia. PARISI trova la profondità sulla sinistra e prova lo sfondamento in area. Il giocatore dell'Empoli cade a terra e accenna una protesta, si gioca.

9' - GOL DELLA SVEZIA! GUSTAVSSON calcia verso la porta da distanza ravvicinata al termine di una azione insistita nell'area azzurra. La deviazione decisiva di PARISI mette fuori causa PLIZZARI. 1-0, difesa italiana totalmente immobile.

5' - Nervosismo in campo. PELLEGRI protagonista di un alterco con i difensori svedesi che lo spingono vistosamente. Giallo per VAGIC.

3' - Problemi per LOVATO. Problema alla testa per lui che deve ricorrere alla borsa del ghiaccio.

1' - Si parte! Iniziato il match con il possesso palla degli svedesi.

Ore 17.55 - Inni Nazionali

Squadre in campo, suonano gli inni nazionali.

Ore 17.50 - La classifica

Italia (20), Irlanda (19), Svezia (17), Bosnia ed Erzegovina (11), Montenegro (8), Lussemburgo (1).

Italia con una partita in meno, Bosnia ed Erzegoviana con una partita in più.

Ore 17.45 - Formazioni ufficiali

SVEZIA (4-4-2): Brolin; Holm, Ousou, Vagic, Kahl; Walemark, Gustavsson, Hussein, Jansson; Sarr, Al Hajj

ITALIA (3-5-2): Plizzari; Okoli, Lovato, Pirola; Cambiaso, Bove, Ricci, Rovella, Parisi; Pellegri, Cambiaghi

Ore 17.40 - Svezia-Italia LIVE

Un cordiale saluto da Giulio Martina e benvenuti alla diretta di Svezia-Italia Under 21. Primo match point per la qualificazione agli Europei per gli azzurri.

