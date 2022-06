Match decisivo per l'Italia Under 21 che si gioca l'accesso diretto agli Europei 2023 nell'ultima giornata contro l'Irlanda. Al Del Duca di Ascoli basterà un punto agli azzurri per staccare il pass per la fase finale. In caso di sconfitta la squadra di Nicolato dovrà passare dagli spareggi.

LIVE: ITALIA-IRLANDA 4-1

END - FINITA! ITALIA A EURO 2023!

90' - 2' di recupero.

88' - Escono ROVELLA e CAMBIAGHI, dentro COLOMBO e RANOCCHIA.

86' - QUAGLIATA! POKER! Assist nel cuore dell'area di RICCI, QUAGLIATA arriva in corsa e deposita in rete da due passi.

83' - Entra ESPOSITO per PELLEGRI.

81'- Rischia ancora VITI per una spinta in area di rigore su Coventry. L'arbitro fa giocare.

79' - Sinistro di MIRETTI centrale. Blocca MAHER.

75' - Scorrono i minuti e l'Italia è sempre più vicina all'obiettivo.

72' - Squadre stanche in questo finale, anche il caldo è stato un fattore.

68' - Deve darsi una scossa l'Italia dopo il gol subito su rigore.

66' - Cambi nell'Italia. Dentro MIRETTI per BOVE e QUAGLIATA per PARISI.

62' - COVENTRY! Spiazzato PLIZZARI. La riapre l'Irlanda.

60' - CALCIO DI RIGORE PER L'IRLANDA! VITI mette giù SMALLBONE in area di rigore.

59' - VITI! Vicino al gol il difendore dopo che MAHER era stato superato dal corner sul secondo palo. Non è riuscito a girare verso la porta Viti.

56' - CAMBIAGHI! Sempre pericoloso l'attaccante del Pordenone. Diagonale mancino rasoterra su cui è bravo a rispondere MAHER.

54' - CAMBIAGHI non trova la porta dopo l'ottimo scarico di ROVELLA all'interno dell'area.

53' - Tiene palla l'Irlanda che va alla caccia di un episodio per riaprire la gara.

49' - KILKENNY! Bordata dalla distanza che non trova per poco l'incrocio dei pali.

46' - PELLEGRI! TRIS ITALIA! Ingenuità della difesa che si fa sorprendere dalla pressione di CAMBIAGHI che tocca un pallone verso la porta, palla che carambola sul portiere e finisce sui piedi di PELLEGRI che deve solo appoggiare in rete.

46' - Si ricomincia.

INT - Dentro LYONS per BEGAN nell'Irlanda.

INT - Si chiude il primo tempo con il doppio vantaggio italiano.

46' - 2' di recupero.

45' - Ancora CAMBIAGHI! Sinistro velenoso toccato dal portiere sopra la traversa.

42' - PLIZZARI allontana un cross dalla destra di KERRIGAN.

41' - Destro di BOVE murato dalla difesa. Vicini al terzo gol gli uomini di Nicolato.

38'- Meritato il doppio vantaggio degli azzurri che sembrano nettamente superiori agli avversari.

35' - CAMBIAGHI! 2-0! Destro di precisione da fuori area, MAHER non è reattivo e il pallone si infila in rete.

32' - Azione importante costruita dall'Italia. PARISI sfonda centralmente e prova l'imbucata in area per PELLEGRI. Palla leggermente lunga.

31' - Tiro dalla distanza di BAGAN, nessun pericolo dalle parti di Plizzari. Pallone alto.

28' - Chiusura di PARISI che ha fermato SMALLBONE davanti al portiere.

27' - Prova a reagire l'Irlanda, finora non pervenuta in campo.

24' - Problemi per MAHER. Si è steso a terra dolorante, vedremo se ci sarà il cambio di portiere tra gli irlandesi.

22' PELLEGRI! Altro tentativo defilato. Palla sull'esterno della rete.

20'- ROVELLA! NON SBAGLIA! Spiazzato il portiere con un rigore non troppo angolato. 1-0

19' - CALCIO DI RIGORE PER L'ITALIA! Trattenuta evidente di MCGUINNES su OKOLI.

17' - CAMBIASO non riesce a girare verso la porta da buona posizione, decisiva una deviazione della difesa irlandese.

14' - Colpisce di testa OKOLI senza riuscire a coordinarsi per trovare la porta.

10' - Torsione di PELLEGRI in mischia, palla alta.

9' - PARISI cerca il tiro al volo dalla distanza, trova una deviazione in corner.

8' - Bella giocata di CAMBIAGHI atterrato non distante dall'area di rigore in zona centrale.

5' - Buon avvio di gara degli azzurri, costantemente in fase offensiva.

3' - CAMBIAGHI! Strappa sulla trequarti colpendo poi male il pallone al momento del tiro. Palla a lato sul primo palo.

1' - PELLEGRI! Subito pericoloso con un destro da posizione complicata. Diagonale parato con i piedi da MAHER.

1' - Si parte!

17.25 - Inni nazionali

Squadre in campo ad Ascoli. Suonano gli inni nazionali.

17.15 - Formazioni ufficiali

ITALIA (4-4-2): Plizzari; Okoli, Pirola, Viti, Parisi; Cambiaso, Ricci, Rovella, Bove; Pellegri, Cambiaghi.

IRLANDA (4-4-2): Maher; O'Connor, Cashin, McGuinness, Bagan; Smallbone, Coventry, Kilkenny, Wright; Kerrigan, Ferguson

17.10 - ITALIA-IRLANDA LIVE

Un cordiale saluto da Giulio Martina e benvenuti alla diretta di Italia-Irlanda Under 21, ultima giornata del girone di qualificazione.

