Match decisivo per l'Italia Under 21 che si gioca l'accesso diretto agli Europei 2023 nell'ultima giornata contro l'Irlanda. Al Del Duca di Ascoli basterà un punto agli azzurri per staccare il pass per la fase finale. In caso di sconfitta la squadra di Nicolato dovrà passare dagli spareggi.

LIVE: ITALIA-IRLANDA 0-0

20'- ROVELLA! NON SBAGLIA! Spiazzato il portiere con un rigore non troppo angolato. 1-0

19' - CALCIO DI RIGORE PER L'ITALIA! Trattenuta evidente di MCGUINNES su OKOLI.

17' - CAMBIASO non riesce a girare verso la porta da buona posizione, decisiva una deviazione della difesa irlandese.

14' - Colpisce di testa OKOLI senza riuscire a coordinarsi per trovare la porta.

10' - Torsione di PELLEGRI in mischia, palla alta.

9' - PARISI cerca il tiro al volo dalla distanza, trova una deviazione in corner.

8' - Bella giocata di CAMBIAGHI atterrato non distante dall'area di rigore in zona centrale.

5' - Buon avvio di gara degli azzurri, costantemente in fase offensiva.

3' - CAMBIAGHI! Strappa sulla trequarti colpendo poi male il pallone al momento del tiro. Palla a lato sul primo palo.

1' - PELLEGRI! Subito pericoloso con un destro da posizione complicata. Diagonale parato con i piedi da MAHER.

1' - Si parte!

17.25 - Inni nazionali

Squadre in campo ad Ascoli. Suonano gli inni nazionali.

17.15 - Formazioni ufficiali

ITALIA (4-4-2): Plizzari; Okoli, Pirola, Viti, Parisi; Cambiaso, Ricci, Rovella, Bove; Pellegri, Cambiaghi.

IRLANDA (4-4-2): Maher; O'Connor, Cashin, McGuinness, Bagan; Smallbone, Coventry, Kilkenny, Wright; Kerrigan, Ferguson

17.10 - ITALIA-IRLANDA LIVE

Un cordiale saluto da Giulio Martina e benvenuti alla diretta di Italia-Irlanda Under 21, ultima giornata del girone di qualificazione.

