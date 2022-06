Serviva la vittoria all'Italia Under 21 per festeggiare la qualificazione agli Europei 2023. In Svezia arriva un pareggio agrodolce che premia la reazione degli azzurri allo svantaggio iniziale di Gustavsson, ma pesano le tante occasioni fallite nel finale di gara. Solo un immenso Brolin salva a più riprese la porta di casa sui tentativi di Cambiaghi, Pellegri, Esposito e Parisi. Tutto rinviato all'ultima giornata contro l'Irlanda, martedì prossimo. Per il primato nel girone basterà non perdere, in caso contrario la squadra di Nicolato sarà costretta a passare dagli Spareggi.

Rovella esulta per il gol in Svezia-Italia - Qualificazioni Europei 2023 - Imago pub not in SWExNORxAUT Credit Foto Imago

Il Tabellino

SVEZIA-ITALIA 1-1

SVEZIA (4-4-2): Brolin; Holm, Ousou, Vagic, Kahl (81'Svensson); Walemark (70'Abraham), Gustavsson (81'Nigren), Hussein, Jansson (81'Mbunga); Sarr, Al Hajj (66'Bardagji)

ITALIA (3-5-2): Plizzari; Okoli, Lovato (20'Viti), Pirola; Cambiaso, Bove (85'Gaetano), Ricci, Rovella, Parisi; Pellegri (77'Esposito), Cambiaghi

GOL: 9' Gustavsson, 58' Rovella (R.)

ESPULSO: Holm

La cronaca in 11 momenti chiave

9' - GOL DELLA SVEZIA! GUSTAVSSON calcia verso la porta da distanza ravvicinata al termine di una azione insistita nell'area azzurra. La deviazione decisiva di PARISI mette fuori causa PLIZZARI. 1-0, difesa italiana totalmente immobile.

36' - PIROLA! Schiacciata di testa in mischia che trova la grande risposta di BROLIN. Vicinissimi al pari gli azzurri.

38' - OCCASIONE SVEZIA! PIROLA si fa sfilare da AL HAJJ che si presenta davanti a PLIZZARI bravo a chiudergli la porta in uscita, l'attaccante si defila e serve JANSSON la cui conclusione viene chiusa in angolo.

42' - TRAVERSA DI PELLEGRI! Cross di CAMBIASO dalla destra, PELLEGRI stacca alto ma non imprime potenza al colpo di testa che spiove sulla traversa trovando impreparato BROLIN.

56' - CALCIO DI RIGORE PER L'ITALIA! Incursione di PARISI steso in scivolata da HOLM.

58' - ROVELLA! PAREGGIO DELL'ITALIA! Esecuzione rasoterra incrociata su cui BROLIN non arriva per pochissimo.

78' - CAMBIAGHI! Penetrazione in area e rasoterra sul primo palo, respinge con i piedi BROLIN.

81' ESPOSITO! Movimento da grande attaccante in area e girata sul secondo palo, tuffo decisivo di BROLIN a negare il gol.

86' - ANCORA ITALIA! Sfonda centralmente CAMBIAGHI che calcia rasoterra trovando la respinta di BROLIN, GAETANO arriva per il tap in ma calcia debole tra le mani del portiere.

91' - PARISI! Mancino di potenza sul primo palo e altra risposta di BROLIN. Anche sfortunata l'Italia.

93' - ESPOSITO! ENNESIMA OCCASIONE AZZURRA. Rasoterra ravvicinato sventato ancora da un immenso BROLIN.

Il Migliore

Samuel BROLIN: se l'Italia deve rimandare il pass europeo gran parte del merito è suo. Il portiere del Mjallby è semplicemente perfetto sulle tante conclusioni provate dagli italiani. Si arrende solo al rigore di Rovella, su cui comunque sfiora il pallone.

Il Momento social

