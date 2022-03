Il riscatto nella notte più importante: Andre Onana è l'eroe del Camerun che, battendo 2-1 l'Algeria ai supplementari nel ritorno degli spareggi Mondiali , ha centrato la qualificazione a Qatar 2022. I Leoni Indomabili tornano così a disputare una fase finale di un Campionato del mondo a 8 anni di distanza dall'ultima partecipazione che risaliva a Brasile 2014. Onana, che attualmente difende la porta dell'Ajax ma che dal prossimo 1 luglio sarà un giocatore dell'Inter, ha spazzato via in 120 minuti le ultime, feroci critiche che gli erano piovute addosso soprattutto dopo i tanti, troppi errori, durante la Coppa d'Africa e nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra i Lancieri e il Benfica, quando una sua uscita sbagliata costò carissima agli olandesi. Il portiere camerunese, che il 2 aprile compirà 26 anni, è stato protagonista contro l'Algeria di un'ottima prestazione, arricchita da statistiche emblematiche: 10 parate (4 delle quali su conclusioni dall'area), 53 palloni toccati e 11 rinvii su 35 con i piedi eseguiti con precisione.

Onana: "I sogni diventano realtà"

In attesa di vederlo finalmente all'opera in Italia e di capire se e come riuscirà a calarsi nella realtà del calcio italiano, Onana ha dimostrato di avere indubbie qualità tecniche e di possedere la tempra e il carattere necessari per risollevarsi dai momenti difficili. Lo stesso portiere camerunese, a fine partita, ha espresso su Twitter tutta la propria soddisfazione per la qualificazione ai Mondiali: "I sogni diventano realtà. Difenderemo il nostro Paese ai Mondiali in Qatar. I Leoni non mollano mai, fino all'ultimo respiro c'è speranza. L'impossibile non è camerunese".

Dal Burkina Faso al Burkina Faso: le papere di Onana

